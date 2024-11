Magalhães Crespo respondeu na Renascença a um "chamamento acima de um projeto meramente pessoal”

Decorreu nesta tarde de terça-feira a missa de corpo presente do engenheiro Magalhães Crespo, presidente emérito da Renascença, que faleceu aos 94 anos.

A missa presidida pelo atual presidente do Grupo de comunicação social contou com dezenas de pessoas.

Para o Cónego Paulo Franco, Magalhães Crespo “nos primeiros anos da sua atividade profissional, teve de travar lutas, batalhas. Teve que, pôr em causa muito daquilo que era a sua estabilidade, muito daquilo que eram as suas seguranças para a defesa de uma causa que era a causa da Rádio Renascença. A luta pela liberdade, a luta pela democracia, a luta para que esta casa pudesse ter uma voz ativa na sociedade sem estar manipulada ou aprisionada por qualquer ideologia. É a concretização clara de que há uma missão acima da pessoa, de que há um dever acima da vontade, de que há um chamamento acima de um projeto meramente pessoal.”

O cónego Paulo Franco confidenciou que não “privou muitas vezes” com Magalhães Crespo, mas mesmo assim recorda a “sua personalidade forte, às vezes com o seu mau feitio”.

O presidente do Grupo disse ainda que “só aqueles que têm mau feitio é que são grandes líderes. Nunca um grande líder não tem mau feitio, porque sabe o que quer, sabe para onde caminha e sabe o que é preciso fazer e às vezes contra tudo e contra todos.”

Magalhães Crespo não só era respeitado pelos seus pares e colaboradores do grupo como também pelos vários Patriarcas de Lisboa com quem conviveu. Segundo o cónego Paulo Franco, “todos o tinham como uma referência daquilo que era a comunicação da Igreja no nosso país.”

O cónego Paulo Fraco terminou a homilia pedindo para darmos “graças a Deus pela vida de Magalhães Crespo. Demos graças a Deus por hoje podermos estar unidos também a celebrar a sua vida e a confiá-lo nas mãos misericordiosas de Deus. Que Deus o recompense na eternidade tudo aquilo que ele fez de bem a tantos ao longo da sua vida.”

Esta quarta-feira haverá uma missa de corpo presente às 10 da manhã na capela exterior da Quinta do Bom Pastor, Presidida pelo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério.

De seguida o funeral segue para Figueira de Castelo Rodrigo onde decorrerá nova missa exequial seguindo-se a sepultura do corpo.