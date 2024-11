Magalhães Crespo "foi sempre um sinal dos valores cristãos na vida pública"

O Patriarcado de Lisboa publicou, esta terça-feira, uma nota de pesar pela morte de Fernando Magalhães Crespo, presidente emérito do Grupo Renascença Multimédia. Na mensagem, D. Rui Valério apresenta "os mais sinceros sentimentos" à família do engenheiro e ao Grupo Renascença pelo falecimento "daquele que foi sempre um sinal dos valores cristãos na vida pública".

"Pautou a sua ação por uma defesa incansável da liberdade de expressão e da presença pública da Igreja Católica na sociedade e na cultura", começa por dizer o Patriarca de Lisboa, salientando que, "ao mesmo tempo", e na condução dos destinos do Grupo Renascença, "soube ser inovador e colocar sempre os interesses da comunicação na linha da frente do que se fazia em Portugal".

"A sua nomeação, em 2005, como presidente emérito do Grupo Renascença, pelo Cardeal-Patriarca D. José Policarpo, foi uma manifestação pública da gratidão da Igreja de Lisboa por todo o seu empenho, esforço e envolvimento na defesa dos valores da liberdade da Igreja", lê-se na nota de "pública homenagem de gratidão pelo legado" do "senhor engenheiro", em que D. Rui Valério "eleva a Deus uma súplica, pedindo que seja recompensado por todos os seus esforços ao serviço do Evangelho".

Magalhães Crespo, "o senhor engenheiro" ou "o engenheiro", como era referido por sucessivas gerações de trabalhadores e colaboradores da Renascença, foi uma figura central na evolução e resistência do grupo de comunicação social da Igreja, em particular no período em que as instalações da emissora católica no Chiado estiveram ocupadas por forças da extrema esquerda e pelos militares do COPCON, entre julho de 1974 e dezembro de 1975.

Em entrevista à Renascença em 2018, Magalhães Crespo lembrou o período do Processo Revolucionário em Curso (PREC) como um período “caótico”.

Morreu ao início da madrugada desta terça-feira. Tinha 94 anos.