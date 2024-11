Bispos garantem que o tema dos abusos “não pode, não deve e não terá uma volta atrás”

D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), garante que “a questão dos abusos sexuais cometidos no seio da Igreja não pode, não deve e não terá uma volta atrás”. Na abertura da Assembleia Plenária dos bispos, que começou esta segunda-feira, em Fátima, o também bispo de Leiria-Fátima afirmou que “o processo de atribuição de compensações financeiras é (…) uma parte do caminho” e adiantou a intenção de fazer deste um “passo importante” “para o reconhecimento do mal” de que as vítimas foram alvo e para um “pedido de perdão”. “Precisamos de manter a atenção constante ao sofrimento das vítimas e a firmeza na formação e na prevenção, bem como na clareza e determinação no tratamento de eventuais casos futuros”, disse ainda.

No discurso inaugural, D. José Ornelas alertou para contexto nacional, em particular para a “polarização política, imprópria para regimes democráticos e que parece esquecer as conquistas que mudaram o rumo da História de Portugal, há 50 anos”. “O equilíbrio parlamentar só tem sentido se for agente da dignificação da política e as mulheres e homens que ocupam cadeiras de poder não podem defraudar as cidadãs e os cidadãos que os elegeram para contribuir para o bem de todos, a dignidade de cada vida e a afirmação de projetos que são garantia de um futuro melhor para toda a sociedade”, disse.

A propósito do atual contexto internacional, nomeadamente das guerras em curso, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa afirmou, ainda, que “a comunidade internacional parece cada vez mais frágil e incapaz de deter as armas e interesses corporativos”. “A frequência e dramaticidade deste séquito de morte parece ter deixado de nos emocionar, revoltar e exigir justiça e esforços reais de paz e humanismo, incapazes de dizer “Basta!’”, disse, acrescentando que a CEP “tem estado em contacto com a Conferência Episcopal de Moçambique, na delicada situação que o país atravessa, com ataques às populações e os protestos após as eleições” e com a Conferência Episcopal de Espanha,” solidários com a dor da tremenda tempestade que assolou Valência e a região circunstante”.

Na sessão de abertura, que contou com a presença de 19 bispos titulares, sete bispos auxiliares e 12 bispos eméritos, D. José Ornelas lembrou ainda “a situação desastrosa que se vive em Gaza”. “Continuamos a afirmar a necessidade da libertação de todos os reféns e o respeito pelas populações que estão a ser tratadas em transgressão de todos os princípios e acordos internacionais, bem como dos valores da mais elementar humanidade, causando dezenas de milhares de mortos e um número muito maior de feridos, sendo 70% destas vítimas mulheres e crianças. Pode-se ser um ser humano e esquecer esta brutalidade? Nesta Assembleia teremos também em cima da mesa o estudo de modos concretos para ir ao encontro de quem tanto está a sofrer”, disse.