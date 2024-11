Arquidiocese de Braga desafia a dar "passos firmes de esperança"

Os bispos da Arquidiocese de Braga convidam os cristãos a percorrerem o caminho até ao nascimento de Jesus com “passos firmes de esperança”.

Apontando, para este tempo, o “cultivo da virtude da esperança”, através de passos simples e concretos, sugerem que em todas as comunidades se adote a dinâmica “Passos de Esperança”.

“Este é um tempo especial, um período de renovação espiritual e pastoral, em que cada gesto, cada oração e cada momento de reflexão se tornam passos concretos no caminho para um Natal mais autêntico”, escrevem na mensagem para o tempo de Advento-Natal.

D. José Cordeiro e D. Delfim Gomes realçam que a Esperança “é a luz que nos guia neste percurso”, sublinhando que em cada semana do tempo de Advento e Natal, “somos chamados a olhar para além de nós mesmos, a caminhar juntos como comunidade, a construir pontes de solidariedade e a acender a chama da confiança num futuro melhor”.

“Esta é uma espera ativa, que nos desafia a sermos sinais vivos de esperança para quem nos rodeia. É assim que queremos continuar a fazer brilhar o projeto da Cáritas “10 milhões de estrelas – um gesto pela paz”, indicam os prelados.

Referindo-se ao nosso ano litúrgico e pastoral, que se abre com o ciclo de Advento-Natal, os bispos sublinham que “a abertura de um novo ciclo criacional ajuda a relançar o caminho”, a trilhar como peregrinos.

“Para não desfalecermos, para não nos faltarem as forças, precisamos de ser fortalecidos” pela Eucaristia, afirmam, convidando a “olhar para Belém, a Casa do Pão, de onde partimos com Jesus, para permanecermos firmes, sem ilusões, bem nutridos e dando passos seguros”.

Na mensagem, intitulada “Da Casa do Pão, alimento para os peregrinos de esperança”, os bispos bracarenses aludem ao Sínodo dos Bispos, considerando que a Igreja “está a viver um tempo belo de redescoberta de si mesma”.

Para os bispos de Braga, o processo desabrochado pelo Papa Francisco e acolhido com grande entusiasmo por todos “é irreversível e inacabado” e, “certamente, trará novos horizontes de esperança para a vida da Igreja, para o modo de vivermos como batizados, para o estilo de serviço nas comunidades cristãs”.

É por isso – escrevem – que a arquidiocese propõe a todos entrar “Juntos no Caminho de Páscoa”, fazendo “um percurso que nos leva até à comemoração do segundo milénio da Ressurreição de Jesus, com um sentido renovado de ser Igreja, através de estratégias que potenciem uma participação ativa e criativa, a avaliação sobre a missão, um serviço e acolhimento a todos, a conversão ao Evangelho, a oração e a vida espiritual, bem como o alargamento dos horizontes da missão”.

“Desta forma, queremos assumir que o nosso objetivo continua a ser o de sempre na missão da Igreja, que é “levar Jesus a todos e todos a Jesus”, sublinham.

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, e o bispo auxiliar D. Delfim Gomes apontam também ao ano da oração convocado pela Papa para preparar o Jubileu 2025.

“Sem oração não há missão”, afirmam, explicando que “na oração sustentamos a vida, no seu sentido mais poliédrico, mas também crescemos, cultivando virtudes: a fé sólida e inabalável; a caridade fraterna e comprometida; a esperança alegre e pacificadora”.

“Só assim entendemos que o Jubileu 2025 tenha assumido como tema ‘Peregrinos de Esperança’”, observam, informando que na Arquidiocese de Braga o jubileu abrirá no dia 29 de dezembro, domingo e festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, com uma peregrinação simbólica de todos os arciprestados à Catedral.

“Convocamos todos os cristãos da Arquidiocese de Braga: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, doentes, presos, institucionalizados, famílias, agentes de pastoral, associações, grupos e movimentos de apostolado, políticos, governantes, pessoas de boa vontade, consagrados, diáconos, presbíteros... Com todos, queremos ser ‘Peregrinos de Esperança’!”, lê-se na mensagem.

Por fim, os bispos bracarenses convidam a “caminhar juntos, preparando o caminho do Senhor, com o olhar fixo na promessa de um Natal que renova o mundo”.

“Que cada um de nós possa ser, neste Advento e Natal, um portador da esperança que vem de Cristo, do Pão que se faz Casa, onde se iluminam todas as sombras e trevas, para gerar esperança em todos os corações”, concluem.