6 por 12. JMJ fez nascer grupo musical na cidade mais alta

Passavam dia e noite a cantar, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, e perceberam que as vozes afinadas podiam ser "6 por 12". “Porque os discípulos são 12 e nós somos 6”, começa por explicar Sofia Matos, 17 anos, a frequentar o ensino secundário na Escola da Sé, na Guarda.

Para a jovem estudante, não há dúvidas de que a JMJ foi o impulso para o nascimento de um novo grupo musical na Diocese da Guarda. “Fomos à Jornada e cantámos muito, unimo-nos muito aí na Jornada e foi muito bom, foi muito inspirador, muito unidos nós todos e foi muito importante para a nossa vida”, realça Sofia.

Cinco raparigas e um rapaz compõem o grupo musical da Diocese da Guarda que, apesar de ter apenas um ano de vida, já venceu um festival, recorda Sofia Matos.

“O Grupo 6 por 12 da Paróquia de São Miguel da Estação da Guarda foi o grande vencedor do Festival Diocesano da Canção Jovem e representámos a Diocese da Guarda no Festival Nacional da Canção Cristã, que decorreu em Lisboa, no passado dia 19 de outubro”, conta à Renascença a jovem que aprendeu a tocar acordeão no Centro Cultural da Guarda.