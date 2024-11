Jesuítas promovem conferência pós-Sínodo. “Queremos que as pessoas se envolvam”

O Sínodo sobre a sinodalidade chegou ao fim, no Vaticano, mas o desafio deixado pelo Papa é que o novo modo de estar na Igreja - que o processo sinodal criou - se prolongue nas comunidades. É com esse objetivo que os jesuítas vão trazer a Portugal o teólogo e filósofo Andrea Grillo, de 63 anos. O “influente pensador italiano”, como indica a apresentação, virá falar sobre “Igreja e Fidelidade ao Evangelho – que problemas? Que caminhos?”. A conferência está marcada para o próximo sábado, 16 de novembro, na Universidade Católica, em Lisboa.

Professor no Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma, e na Abadia de Santa Justina, em Pádua, Andrea Grillo é doutorado em Teologia. Tem-se dedicado ao aprofundamento das conclusões do Concílio Vaticano II, com vista a uma maior participação dos leigos na vida da Igreja.

“Tem estudado especialmente os temas da liturgia e da pastoral, e também o Sínodo”, começa por explicar à Renascença Rita Carvalho, diretora do Ponto SJ, o portal de comunicação dos jesuítas, sublinhando que a escolha não foi feita ao acaso. “Queríamos trazer um teólogo que de alguma forma viesse ‘agitar as águas’, e o professor Andrea tem uma visão muito realista da situação atual. Faz um retrato, acreditamos nós, muito lúcido da Igreja hoje. Considera o modelo eclesial, que herdámos no passado, muito clericalista, institucional, hierárquico e de certa forma ultrapassado. Entende que é preciso abrir caminhos novos, como o que o Papa tem proposto com este caminho sinodal. E acreditamos que nos ajudará a ver esses caminhos”, sublinha.

Segundo a responsável pelo Ponto SJ, a iniciativa estava em maturação há já algum tempo. “Sentíamos que estava a acontecer uma certa revolução na Igreja, com esta novidade da sinodalidade a que o Papa nos vem desafiando nestes últimos anos. Mas faltava editorialmente encontrar o formato certo. Com o final do Sínodo e desta última Assembleia, percebemos a necessidade de envolver as pessoas e de as chamar à participação. E nós acreditamos que isso se faz conversando uns com os outros, estando abertos ao Espírito, refletindo”.