Escolas Católicas de Portugal vão ajudar escolas da Comunidade Valenciana

O Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC) e a Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) associaram-se ao fundo de emergência “EC. Escuelas en pie” (Escolas Católicas. Escolas em pé), que visa ajudar as escolas de Valência.

“Para além das necessárias orações pelas vítimas e por tantos que perderam tudo, queremos contribuir com ofertas para que rapidamente, estas escolas recomecem a funcionar, com o mínimo de condições”, explica o comunicado conjunto do SNEC e da APEC.

O fundo foi criado pelas Escolas Católicas de Espanha como sinal “de solidariedade para com as congéneres do levante espanhol”.

Segundo Pedro J. Huerta Nuño, secretário-geral da associação que reúne as escolas católicas em Espanha, além das “lamentáveis perdas humanas, existem numerosos centros e instalações educativas que sofreram danos consideráveis, tanto em infraestruturas como no mobiliário e material educativo”.

“Reparar os danos mais importantes, adquirir mobiliário e material escolar e lançar programas de apoio psicológico aos membros da comunidade educativa” é o objetivo da campanha de angariação de fundos.

Nesse sentido, Pedro Huerta Nuño adianta que estão a “ultimar um relatório” que “ajude a conhecer a real situação” dos centros educativos e a “avaliar as suas necessidades específicas”.

A tempestade DANA, que provocou pelo menos 217 mortos - 211 só na Comunidade Valenciana -, é considerada a pior catástrofe relacionada com inundações na Europa em cinco décadas.

A região, habitada por mais de 2,5 milhões de pessoas, continua com enormes restrições. As autoridades locais apelaram ao teletrabalho e decidiram manter as escolas e universidades fechadas nos próximos dias.