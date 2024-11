CEP. Assembleia Plenária discute compensações por abusos e conclusões do Sínodo

O processo sinodal e a questão das compensações financeiras às vítimas de abusos são dois dos temas da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que vai decorrer de 11 a 14 de novembro em Fátima.

De acordo com uma nota enviada à Renascença da agenda do encontro constam ainda “uma reflexão sobre o Renovamento Carismático Católico (RCC) em Portugal” e o debate sobre a “Pastoral Juvenil em Portugal: um quadro de referência”. O Jubileu do próximo ano e “a partilha de iniciativas de preparação e celebração” também faz parte da agenda da Assembleia Plenária.

A "Pastoral Juvenil em Portugal: um quadro de referência" é um dos temas da Assembleia Plenária e que deverá servir de oportunidade para os bispos designarem o novo diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.