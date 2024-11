Igreja quer reforçar comunicação com os media

Valorizar mais as relações com os media e saber usar os meios digitais para chegar a “novos públicos” foram algumas das conclusões a que chegaram responsáveis católicos de Portugal e Espanha no Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social. A iniciativa, anual, decorreu de 4 a 6 de novembro na diocese das Canárias, sob o tema “Comunicação institucional na Igreja”, que os participantes reconheceram tem de melhorar.

“Creio que ficámos muito mais alertados para a necessidade de reforçar a comunicação institucional” que “vive muito da relação entre pessoas”, e de se ter de “aprofundar as relações com aqueles que são os nossos interlocutores nos vários meios de comunicação”, adiantou no final D. Nuno Brás, bispo do Funchal e presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais da Igreja.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, os participantes no encontro reconheceram que a relação com os media “é fundamental”, e que uma “comunicação autêntica implica verdade e reforça a necessidade de transparência na comunicação institucional para dar visibilidade ao que a Igreja é e faz”.

“Acreditamos que a proximidade com os jornalistas é uma área decisiva: é preciso promover o encontro e dar a melhor informação de que dispomos, servindo assim a instituição, os meios de comunicação e a sociedade”, lê-se ainda no comunicado, que considera igualmente prioritário dar atenção à “dimensão pastoral de quem trabalha na Comunicação Institucional da Igreja, capaz de atender às dificuldades que os jornalistas enfrentam na realização do seu trabalho”.

Como linha de ação para um “futuro próximo”, considera-se “decisivo manter uma atenção particular ao continente digital, como lugar de comunicação institucional”, porque “estar presente nesse contexto permite partilhar a nossa identidade com todas as pessoas”.

“A comunicação digital permite à Igreja estar próxima de novos públicos, pelo que é decisivo valorizar as redes sociais e atender às suas potencialidades”, e “conscientes de que são os jovens que estão mais presentes no mundo digital, é prioritária a sua participação na comunicação eclesial, enquanto possibilidade efetiva de sua realização pessoal e profissional”.

Reunidos nas Canárias, os participantes também não esqueceram “a situação dramática vivida em Valência e no sudeste de Espanha”, manifestando proximidade na oração em “sentida comunhão com as vítimas, seus familiares e Igrejas locais para quem pedimos fortaleza e esperança”.

O Encontro Ibérico reuniu os bispos das Comissões Episcopais de Portugal e Espanha, e respetivos secretariados, que tutelam a Comunicação Social da Igreja. No caso português estiveram presentes D. Nuno Brás (presidente da Comissão, bispo do Funchal), D. Pio Alves (bispo auxiliar do Porto, emérito), D. Delfim Gomes (bispo auxiliar de Braga), D. Joaquim Dionísio (bispo Auxiliar do Porto), Isabel Figueiredo (diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais) e Paulo Rocha (secretário da Comissão Episcopal e diretor da agência Ecclesia).

Pela Comissão Episcopal para as Comunicações Sociais de Espanha estiveram presentes D. José Manuel Lorca (presidente, bispo de Cartagena), D. Salvador Giménez (bispo de Lleida), D. Cristóbal Déniz (bispo auxiliar das Canárias).

A reflexão conjunta contou com a participação de Laura Daniele, responsável pela relação com a imprensa da Cáritas Espanhola; Diogo Belford Henriques, consultor em comunicação institucional; e ainda os jornalistas locais Mayer Trujillo, diretor da Rádio Canárias; Fernando Canellada, subdiretor do jornal La Provincia; e Juan José Laforet, jornalista e cronista nas Canárias.