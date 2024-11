Diocese de Setúbal lança campanha de ajuda de emergência para Arquidiocese de Valência

A Diocese de Setúbal lançou uma campanha de ajuda de emergência para apoiar as vítimas e prestar auxílio à Arquidiocese de Valência, recentemente afetada pela tempestade DANA.

“Consciente da urgência e da gravidade da situação, a Diocese de Setúbal apela a todos os fiéis e à sociedade em geral para se unirem a esta causa, contribuindo com donativos que serão encaminhados diretamente para as ações de apoio e reconstrução na Arquidiocese de Valência”, lê-se no site da diocese sadina.

Já o bispo diocesano, cardeal D. Américo Aguiar, apela à solidariedade de todos para ajudar a minimizar o sofrimento de quantos foram afetados pela “grave catástrofe natural que trouxe destruição e sofrimento” à região de Valência.

“Lançamos um apelo à solidariedade de todos, todos, todos para com os nossos irmãos e irmãs em Valência, numa demonstração de apoio e de unidade nestes tempos difíceis”, explica D. Américo Aguiar, desejando que “que esta iniciativa inspire um espírito de compaixão e fraternidade, ajudando a aliviar o sofrimento de quem mais precisa”.