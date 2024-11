Patriarca de Lisboa envia mensagem de “proximidade” ao arcebispo de Valência

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, enviou uma mensagem ao arcebispo de Valência, D. Enrique Benavent Vidal, onde expressa “solidariedade” e garante a “oração de todos” pelo povo valenciano afetado pela tragédia que fez mais de 200 mortos.

“O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, juntamente com a sua diocese, expressam a sua solidariedade para com o povo da Diocese de Valência. Lisboa sabe, por experiência histórica, o que significa para as vidas e para as famílias a violência das forças da natureza”, lê-se no site do patriarcado.

Na mensagem de “proximidade e amizade”, o patriarca de Lisboa assegura a oração de todos.

“Neste momento em que o povo de Valência é posto à prova, D. Rui Valério manifesta a Vossa Excelência, D. Enrique Benavent Vidal, e aos diocesanos de Valência, proximidade e amizade. Garante a oração de todos, para que este momento de dificuldade seja vivido com confiança em Deus”, conclui.