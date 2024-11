Ordenação de mulheres "parece um caminho que se tornou relativamente irreversível"

“É uma decisão que tem de ser muito bem sustentada noutros organismos, mesmo antes do Papa. E admito que, com a idade que tem, seja algo de difícil decisão para ele", diz.

"Em alguns continentes, a obrigação do celibato dos padres poderia já não existir", salientando os passos dados pelo Sínodo dos Bispos no plano da reorganização e descentralização na Igreja: “É trabalhada com bastante profundidade a proposta de uma reorganização, diríamos, da descentralização. Isso parece-me muito significativo. Aliás, acho que é capaz de ser dos pontos em que mais se avançou."

Acontece que grande parte dessas questões, salvaguardando uma delas, da qual poderemos depois falar, ficaram em aberto no final do Sínodo, o que significa que não ficou o caminho vedado, inclusivamente com a criação das comissões para analisar algumas questões muito concretas. Essas questões serão tratadas agora nessas comissões, porque exigem, além de mais, alguma intromissão com o direito canónico, em alguns casos, e também algum amadurecimento, noutros.

Sim e não. E essa é a pergunta eventualmente mais difícil. Também depende muito das expectativas que se colocavam. Os próprios envolvidos muito diretamente no Sínodo manifestam uma parte de desilusão, mas bastante satisfação, apesar de tudo, com o resultado. É claro que, em grande parte, a desilusão se deve a questões muito concretas, em relação às quais haveria, eventualmente, alguma expectativa, mas que, analisando com cuidado o próprio estatuto do Sínodo, não era expectável que tivessem já uma decisão final.

Começamos com a questão mais vezes colocada nos últimos dias e que tem a ver com as expectativas que o sínodo poderia despertar. Há razões para que as pessoas se sintam frustradas com o resultado obtido?

Também é preciso ver que, relativamente aos pontos mais polémicos, também não houve unanimidade. O caso concreto do lugar da mulher na Igreja foi, de facto, a parte do documento que teve mais votos contra. Ora, um Sínodo, apesar de tudo, tem de levar em conta as diversas sensibilidades, também aquelas que não estão de acordo com uma proposta maioritária.

Quanto à expressão de "a montanha parir um rato", enfim, há quem utilize a imagem do camelo e do cavalo. Quando se trata de uma comissão para preparar um cavalo e nos sai um camelo, ele anda, como sabemos, muito mais devagar, mas tem a capacidade de atravessar os desertos, o que significa que há algumas transformações propostas que são de bastante peso. Não podemos esperar que sejam decididas de imediato e sem mais aprofundamento. A rapidez da nossa cultura exigiria, eventualmente, uma decisão mais rápida, mas talvez seja avisado não a tomar.

Nunca houve um exercício tão vasto de sinodalidade, podemos chamar mesmo de democraticidade na Igreja, como ao longo deste Sínodo, e isso vale já por si. A transformação da linguagem nos documentos é também significativa e implicou este tempo todo. É um documento com uma linguagem que se distancia um pouco de certas linguagens de tradição eclesiástica, num sentido um bocadinho pejorativo do termo, e, portanto, nesse sentido, considero que é também positivo.

Já depois do Sínodo ter terminado, a Agência Ecclesia interpelou o secretário-geral, o cardeal Mário Grech, com a ideia de que "a montanha pariu um rato". O secretário-geral rejeitou a crítica, referindo-se a mudanças em áreas como a transparência ou a corresponsabilidade e a aposta em organismos de participação, à luz da celebre expressão "todos, todos, todos". São mudanças suficientes para avaliar positivamente três anos de trabalho?

O documento diz que “não há nenhuma razão para que as mulheres não assumam papéis de liderança na igreja”, mas afirma também que "é necessário um maior discernimento a este respeito”. Não seria de esperar que houvesse algo mais concreto sobre o papel das mulheres?

Sim, há coisas concretas referidas, mas é, evidentemente, dentro do enquadramento atual, diríamos, quer sacramental quer do direito canónico. Ou seja, acentua-se a importância de colocar mulheres em espaços e lugares de liderança, sem ainda vincular a questão com o Sacramento da Ordem. Enquanto os lugares de verdadeira liderança, se quisermos, e de última decisão na igreja estiverem vinculados ao Sacramento da Ordem, a questão da ordenação continua a ser uma questão permanente, ou seja, há certos lugares de decisão aos quais a mulher, só pelo facto de ser mulher, não tem acesso. O cardeal-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ou Dicastério para a Doutrina da Fé, considera que se poderia separar, eventualmente, a função de liderança e de governo do Sacramento da Ordem, mas isso não parece viável e, possivelmente, nem sequer desejável na Igreja.

Na sua opinião, o Sínodo aponta, de facto, para a possibilidade da ordenação de mulheres?

Não havendo razões para o não impedimento do acesso à Ordem por parte da mulher, os críticos dizem, precisamente, que o importante neste documento é declarar que não há razões, que não há impedimentos, quando anteriormente se referia a existência desses impedimentos e dessas razões. Inclusivamente razões teológicas. Isso já é importante.

Depois, a realização concreta disso passará, em primeiro lugar, pelo diaconado. Quanto a mim, é insuficiente, a não ser que transformemos muito a figura do diaconado permanente. Mas passará por aí e aí terá que trabalhar a comissão. É certo que já há uma comissão que vinha a trabalhar isso. Os resultados, de facto, não foram satisfatórios. Eu acredito que, dada a insistência deste tema e o envolvimento cada vez mais forte das mulheres na vida da igreja, essa questão não vai poder ser adormecida.

Falta a palavra do Papa?

É uma decisão que tem que ser muito bem sustentada noutros organismos, mesmo antes do Papa. Eu não me atrevo a fazer um juízo sobre a posição do Papa, pessoalmente, e admito que, com a idade que tem, seja algo de difícil decisão para ele. Mas também acredito que ele não queira nem nunca vá tomar uma decisão sozinho. Uma decisão terá de ser muito sustentada por vários organismos, porque é uma decisão de bastante peso, sobretudo porque será a abertura de um caminho que poderá vir a levar à ordenação no presbiterado e no episcopado, até, como outras confissões cristãs já possuem. Portanto, não me parece que seja uma questão só do papado, é uma questão do sistema como tal e tem que haver muita segurança.

Agora, parece-me que o caminho se tornou relativamente irreversível, não ainda suficientemente maduro, até porque esse é precisamente o ponto que teve mais votos contra, apesar de ser uma percentagem mínima. Mas teve mais votos contra, mesmo nesta redação ainda relativamente genérica e redonda, ainda que com uma acentuação interessante do valor da mulher da Igreja. Já agora, chamo a atenção para o facto de que a parte inicial do documento, no que toca nos fundamentos, logo, logo no primeiro parágrafo abre com uma referência à denominação de Madalena como apóstola dos apóstolos, algo que já vem de São Tomás fez e da tradição da Igreja.

Não me parece inocente essa referência e penso que ela vai constituir um caminho que irá, mais tarde ou mais cedo, desembocar em resultados muito concretos.