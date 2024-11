Comdignitatis:“Vamos onde sentimos que há necessidade”

A CEO da Comdignitatis, Célia Salgado, garante em entrevista à Renascença que a associação não ambiciona alargar a todo o país a sua intervenção social, sublinhando que a “ambição é a de melhorar a relação com cada pessoa”.

A responsável reforça o objetivo de “chegar a muitas outras pessoas que necessitam”, e aponta para a necessidade de “dar respostas urgentes”, que ainda não são possíveis “porque temos falta de meios, falta de espaço e esse é um dos grandes objetivos que temos neste momento” .

Fundada em 2012, a Comdignitatis, Associação Portuguesa para a Promoção da Dignidade Humana é “uma instituição de solidariedade social que acompanha crianças, jovens e famílias em situação de venerabilidade”.

Para melhorar o serviço prestado, a instituição pretende construir um novo edifício em Mafra para “respostas urgentes, cuidados continuados na área da saúde mental da criança, jovens e adultos”. A nova estrutura irá também albergar “um núcleo de investigação em terapia familiar, e ainda um serviço de apoio domiciliário e um centro de dia”. De acordo com a CEO da Comdignitatis “o edifico ficará por cerca de 3 milhões de euros”.

Na procura dos meios financeiros necessários, a instituição está a preparar um espetáculo, para o dia 10 de novembro, às 19h00 no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

É um concerto solidário promovido pela ComDignitatis , com apresentação de Júlio Isidro, e a participação de vários artistas de referência do panorama da nacional.

O cartaz deste evento solidário inclui nomes como o de Anabela, Diana Lucas, José Raposo, Matay, Nuno & Henrique Feist, Paulo de Carvalho, Wanda & Eva Stuart e Yola Dinis.

Nestas declarações à Renascença, Célia Salgado faz um apelo à participação no espetáculo de dia 10 de novembro e explica o âmbito de ação da Comdignitatis.





Quantas pessoas ou famílias apoiam e aonde?



Acompanhamos, atualmente, 1.263 famílias em 35 concelhos: onze no distrito de Lisboa e 24 concelhos no de Viseu.

Quais são as principais dificuldades na promoção da dignidade humana?

Olhe, queremos chegar a muitas outras pessoas que necessitam, queremos dar respostas urgentes e ainda não o conseguimos fazer porque temos falta de meios, falta de espaço e esse é um dos grandes objetivos que temos neste momento.

Mas falta de meios humanos, falta de meios financeiros?

Um pouco de tudo, porque construir um edifício para dar mais respostas e acompanhar mais famílias, falta-nos meios financeiros neste momento, para além de termos uma excelente equipa de colaboradores, ainda nos falta mais pessoas ainda.

A instituição procura apoiar a família de forma integral. Em que áreas sentem mais dificuldades?

É a aproximação da família, por isso tentamos sempre ter uma relação de confiança, de proximidade e uma das nossas características é irmos ao encontro da família no seu domicílio. Por isso a dificuldade maior é realmente termos capacidade de nos chegarmos às pessoas, porque isto também exige muita deslocação da nossa parte, mas vamos sempre ao domicílio e a todos os sítios onde as pessoas estão, uma vez que nós estamos com uma área bastante grande e temos tentado dar sempre a resposta na melhor maneira que conseguimos fazer. Nós apostamos muito na proximidade com a família, num trabalho, numa colaboração de confiança, numa relação de confiança e a dificuldade maior é termos tantos colaboradores quanto nós gostaríamos, uma vez que também a parte financeira é bastante mais frágil do que aquilo que nós gostaríamos. Mesmo assim temos mais colaboradores do que aquilo que nos realmente é exigido, mas gostaríamos de fazer um trabalho ainda mais consistente nessa área.

Têm a ambição de chegar a todo o país ou para já é prematuro pensar nisso?

Não, não temos ambição. Nós fomos até a Viseu porque era uma resposta que não existia ainda no Distrito Viseu. Nós vamos exatamente onde sentimos que há necessidade, é preciso onde nós. A nossa ambição é realmente a relação com cada pessoa, que seja mais próximo, e por isso fomos um pouco mais para fora de pé, se podemos dizer assim um pouco mais longe, mas que neste momento já temos o pé, estamos lá, mas numa perspetiva sempre de estar próximo daqueles que precisam de nós.

Para terminar, fale-nos um pouco do espetáculo do próximo dia 10 e das dificuldades em angariação dos meios necessários para a construção do novo edifício em Mafra?

Nós estamos a promover no dia 10 de novembro um concerto solidário no Salão Preto e Prata no Casino de Estoril, às 19h, que tem um grande objetivo, que é realmente a construção do novo edifício em Mafra, dedicado a respostas mais urgentes, como os cuidados continuados da saúde mental da criança, do jovem e adulto, de um espaço para as crianças autistas, de um núcleo de investigação em terapia familiar, de serviços de apoio domiciliário e de um centro de dia dinâmico. E por isso convido de todos e a cada um a estar presente neste dia 10 de novembro. Precisamos de cada um de vós, da vossa presença no concerto. É o grande apelo que eu vos peço e vos faço, os bilhetes podem ser comprados na Ticketline em qualquer online ou em qualquer outro espaço.

E ainda falta muito para, quando falo de muito, falo dos meios financeiros para se conseguir o objetivo da construção do edifício?

Sim, sim, falta muito, falta mesmo muito, bastante. O edifício ficará por volta dos 3 milhões e ainda falta bastante.