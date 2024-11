Inaugurada nova mesquita da comunidade islâmica do concelho de Sintra

A comunidade islâmica de Sintra inaugurou hoje um novo espaço de culto para muçulmanos residentes no município, a nova mesquita do Cacém, que juntou em oração e festa dezenas de crentes.

A cerimónia, que contou com a presença dos representantes da comunidade islâmica de Lisboa, Tapada das Mercês, Odivelas e Damaia, começou com uma oração.

"A inauguração de hoje foi um ato simbólico para a comunidade e para todos os que contribuíram", disse à Lusa o vice-presidente da Associação Islâmica de Sintra, Sori Djalo, sublinhando a importância das presenças do vereador da Solidariedade e Inovação Social da Câmara de Sintra, Eduardo Quinta Nova, e dos presidentes das juntas de freguesia de Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Paulo Barroso Abrego e Carlos Casimiro, respetivamente. .

Segundo o responsável da Associação Islâmica de Sintra, criada em 24 de novembro de 2006, a cerimónia foi uma forma de "homenagear, respeitar e mostrar àqueles que apoiaram" o projeto para onde foi o dinheiro doado.

"Começámos a angariar [dinheiro] desde o [primeiro] ano da pandemia. A renda aqui não é muito barata", reconheceu Sorri Djalo.

"O espaço era muito antigo, mas hoje está com outro aspeto e, graças a Ala, está com outra apresentação. Os fiéis podem vir conhecer o espaço e cumprir com a sua oração diária", disse Sori Djalo, considerando que o espaço, "onde se sente alguma paz quando se entra" ficou "fantástico para receber as pessoas".

Sori Djalo adiantou que no Cacém existem "mais de mil muçulmanos" e que no dia 01 de novembro, na terceira sexta-feira em que o espaço esteve aberto, estiveram na primeira oração entre 150 a 180 pessoas e na segunda, cerca de metade.

"Vamos ter mais adesão, esta foi só a terceira sexta-feira que esteve aberto o espaço novo", salientou, justificando com a localização, o facto de o espaço ser agora "mais funcional enquanto mesquita" e para o trabalho da Associação.

Quanto a um espaço novo, construído de raiz, Sori Djalo explicou que a câmara municipal está a ajudar a Associação Islâmica de Sintra a encontrar um terreno, mas lembrou que o mundo imobiliário está "um bocadinho complicado".

A inauguração do novo espaço de culto terminou com um almoço servido a todos os muçulmanos e convidados presentes, homens, mulheres e crianças. .