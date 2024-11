​Jubileu 2025. Vaticano apresenta mascote inspirada no universo anime

“A escolha de uma mascote como ‘Luce’ faz parte de um contexto mais amplo, com o objetivo de chegar a novas gerações e promover o diálogo entre gerações. A mascote representa o Jubileu, mas também é um símbolo de comunidade, de boas-vindas e de partilha”, sublinha a organização do Jubileu 2025.

“Luce” (Luz) é uma jovem peregrina que aparece vestida com um anoraque amarelo para se proteger dos elementos e tem as botas sujas, símbolo do caminho já percorrido.

A personagem, criada pelo ilustrador Simone Legno, pretende refletir a cultura pop mais “próxima dos jovens” e traz uma mensagem de “esperança e boas-vindas”, explica uma mensagem divulgada no site oficial do Jubileu 2025 .

O Vaticano apresentou esta semana a mascote oficial do Jubileu de 2025 . A peregrina “Luce” e os seus amigos são inspirados no universo anime e na estética mangá.

“Luce” foi apresentada esta semana por D. Rino Fisichella, Pró-Prefeito do Dicastério para a Evangelização.

O Dicastério para a Evangelização vai participar na edição deste ano da feira internacional banda-desenhada e de jogos Lucca Comics & Games, com um espaço dedicado ao mascote oficial do Jubileu: Luce&Friends.

Esta é a primeira vez que um Dicastério da Santa Sé participa da feira mais importante da Europa dedicada à BD, jogos, videojogos, filmes de animação, ficção, ilustração e séries de televisão.

Para D. Rino Fisichella, esta é uma oportunidade para apresentar “a mascote oficial do Jubileu, ‘Luce’, símbolo de esperança e fraternidade, valores que estão perfeitamente alinhados com o tema do festival”.

Já o ilustrador Simone Legno considera uma honra poder participar neste projeto. “É uma imensa honra anunciar um projeto verdadeiramente histórico para o Vaticano. Com uma alegria indescritível, gostaria de vos apresentar ‘Luce’, a primeira mascote de um Jubileu, uma celebração especial que a Igreja realiza pelo menos uma vez a cada 25 anos”, escreveu nas redes sociais.

O Jubileu de 2025 convocado pelo Papa Francisco tem como lema 'Peregrinos de Esperança".

O Ano Santo vai ter início no Vaticano na Noite de Natal, quando o Papa Francisco abrir a Porta Santa, na Basílica de São Pedro.

Por indicação do Papa, no dia 29 de dezembro em todas as dioceses do mundo terá lugar uma eucaristia, presidida pelo bispo diocesano, para a abertura do Ano Jubilar.