Todos os Santos ou Halloween? “Devíamos incentivar o culto da vida, não da morte”

A tradição já não é o que era. Em Portugal, como no resto da Península Ibérica, o "Pão por Deus" vai sendo substituído pelas festas de Halloween. Mas, enquanto o Dia de Todos os Santos, que a Igreja assinala a 1 de novembro, festeja sobretudo a vida, a celebração importada, de raízes pagãs, faz o “culto da morte”, recorda à Renascença o padre Tiago Esteves. ”O Dia de Todos os Santos celebra a vida, o Halloween celebra sobretudo a morte, e até o terror. Não é por acaso que muitas vezes os cinemas têm os filmes de terror nesta altura”, começa por sublinhar. Para o professor de Teologia da Universidade Católica (UCP), e formador do Seminário dos Olivais, “há um paradoxo no próprio termo Halloween, porque significa 'All Hallows Eve' - véspera de todos os Santos. Mas a sua concretização já não é - pelo menos hoje em dia, na cultura anglo-americana - aquela de celebrar os Santos. É a que remonta, sobretudo, ao período celta e bretão, em que era o Samhain, que marcava o fim do inverno e da época de colheitas. Era uma celebração pagã, em que acreditavam que se abria como que a porta dos mortos, e era preciso apaziguar os espíritos com sacrifícios de animais”. A dada altura houve uma cristianização da festa pagã. “Quando os monges irlandeses chegaram e conheceram estas culturas, a Igreja, que já celebrava os Santos, achou conveniente cristianizar este momento, precisamente porque o Samhain celebrava-se no 1 de novembro. Então começou-se a celebrar o Dia de Todos os Santos nesta altura. O cristianismo ocidental, latino, celebra no 1 de novembro, pelo menos desde o século IX. O cristianismo oriental tende a celebrar no primeiro domingo depois de Pentecostes”, explica.

É neste contexto que surge a tradição muito particular do "Pão por Deus", que para o padre Tiago seria importante os católicos esforçarem-se por manter. “A cultura portuguesa - e ibérica em geral, mas a portuguesa em particular - tem a questão do ‘Pão por Deus’, que eventualmente se pode estar a perder em face da influência anglo-americana, que chega muito pelas séries, pelos filmes, pela chamada 'Pop Culture'. Mas, o ‘Pão por Deus’ é uma riqueza cultural que temos, muitas vezes associada a ajudar os mais carenciados, o dar o pão aos pobres. Penso que é uma riqueza e que não a devíamos perder.” “Devíamos incentivar e estimular o ‘Pão por Deus’, o culto dos Santos, da vida e da alegria, porque uma das coisas que a Festa de Todos os Santos nos transmite sempre é a alegria da esperança. A esperança dá-nos verdadeira alegria. A morte não é o fim absoluto nem as trevas absolutas”, sublinha. Atualmente, e apesar da pressão cultural que tem feito com que a sociedade portuguesa se tenha rendido ao que chega de fora, sem pensar muito no significado, o padre Tiago conta que em alguns locais há um esforço por fazer diferente e celebre o "All Hallows Win" (Os Santos Vencem). “Sei que já há nomeadamente paróquias que o fazem, promover nas catequeses o vestirem-se de Santos e não de mortos, vampiros, ou de personagens mais desagradáveis que apelem ao culto da morte, mas à vida. Vestirem-se como um Santo.”

