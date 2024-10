“Rezar por quem perdeu um filho”, pede o Papa para o mês de novembro

Como intenção de oração para o mês de novembro, a Rede mundial de Oração pelo Papa divulgou hoje um vídeo em que Francisco pede para se rezar pelos que perderam um filho.

“O que é que se pode dizer a pais que perderam um filho? Como consolá-los? Não há palavras”, afirma.

“Reparem que um cônjuge que perde o outro é um viúvo ou uma viúva. Um filho que perde um pai é órfão ou órfã. Há uma palavra para dizer isso. Mas para um pai que perde um filho, não há palavra. É tão grande a dor que não há uma palavra.”

O Santo Padre sublinha que “viver mais tempo do que o seu filho não é natural” e que a dor provocada pela sua perda é especialmente intensa”. Além disso, as palavras de ânimo, “por vezes banais ou sentimentais, não servem” porque, mesmo ditas com as melhores intenções, “podem acabar por aumentar a ferida”, acrescenta.

Francisco recomenda que a melhor forma de oferecer conforto aos pais que perderam um filho é “ouvi-los, estar próximo deles com amor, cuidando essa dor que sentem com responsabilidade e imitando a forma como Jesus Cristo consolava os aflitos”. Deste modo, “estes pais sustentados pela fé podem certamente encontrar conforto noutras famílias que, depois de terem sofrido uma tragédia tão terrível como esta, renasceram na esperança”.