Morreu o cardeal Renato Raffaele Martino

O presidente emérito dos Pontifícios Conselhos para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e para a Justiça e a Paz, cardeal Renato Raffaele Martino faleceu esta segunda-feira, 28 de outubro, em Roma (Itália), aos 91 anos.

O funeral será no próximo dia 30 de outubro, na Basílica de São Pedro, presidido pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, lê-se no site Vatican News.

O cardeal Raffaele Martino ingressou na diplomacia da Santa Sé nos anos 60 e, por dezasseis anos, foi observador permanente na Organização das Nações Unidas, em Nova York (EUA).

Nascido em Salerno a 23 de novembro de 1932, foi ordenado sacerdote em 20 de junho de 1957 e formou-se em Direito Canónico. Ingressou na diplomacia vaticana em 1962 e trabalhou nas Nunciaturas da Nicarágua, Filipinas, Líbano, Canadá e Brasil.

Entre 1970 e 1975, foi responsável pela Seção para Organizações Internacionais da Secretaria de Estado. Em 1986, recebeu o cargo de observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas, em Nova York. Nessa função, participou ativamente das principais conferências internacionais promovidas pela ONU.

O Papa João Paulo II criou-o cardeal no Consistório de 21 de outubro de 2003.

Com a morte do cardeal Martino, o colégio cardinalício é composto por 233 cardeais, dos quais 121 são eleitores e 112 não eleitores.