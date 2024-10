Patriarca de Lisboa. Os militares são “alicerces” do país

Na Sé da Guarda, onde presidiu à Missa do Dia do Exército, D. Rui Valério sublinhou este domingo a importância das Forças Armadas, e dentro delas os militares do Exército, que não são um “apêndice” do país, mas parte “essencial” e ”insubstituível”.

“O Exército, enquanto ramo das Forças Armadas, é uma comunidade feita de homens e mulheres que fizeram a opção de vida de servirem o seu país e os portugueses, assumindo o sentido da identidade da sua Pátria, porque creem nela e a amam”, afirmou o Patriarca, que ainda é administrador apostólico da Diocese castrense.

“As Forças Armadas não são um apêndice ao país, mas sua parte integrante e desempenham uma função intrínseca à própria noção do que é a nação, enquanto defesa de pessoas, instituições, recursos e economia. Sem as Forças Armadas o país perdia algo essencial e insubstituível à sua existência”, declarou.

Na eucaristia participaram o ministro e a secretária de estado da defesa, o Chefe de Estado Maior do Exército e o presidente da câmara da Guarda.