“Há demasiadas crianças massacradas”. ​Papa pede fim da escalada da guerra

O Papa manifestou a sua preocupação pelo que se passa na Ucrânia, na Palestina, em Israel e no Líbano e pediu orações “para que se ponha fim à escalada e se coloque em primeiro lugar o respeito pela vida humana, que é sagrada”.

No final da recitação do Angelus, esta manhã na Praça de São Pedro, Francisco lamentou que as primeiras vítimas da guerra atinjam, sobretudo, a população civil. “Há demasiadas vítimas inocentes, vemos todos os dias imagens de crianças massacradas, demasiadas crianças! Rezemos pela paz”.

A propósito da Conferência internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho que começa amanhã na Suíça, no contexto dos 75 anos da Convenção de Genebra, o Santo Padre desejou que este evento possa despertar as consciências, para que, durante os conflitos armados, sejam respeitadas a vida e a dignidade das pessoas e dos povos, bem como a integridade das estruturas civis e dos lugares de culto, em conformidade com o direito internacional humanitário. “É triste ver como na guerra, em toda a parte, se destroem os hospitais e as escolas”, lamentou.

Francisco manifestou ainda a sua proximidade às populações filipinas atingidas por fortes ciclones e à Igreja mexicana de San Cristóbal de las Casas, pela morte do padre Marcelo Pérez, recentemente assassinado. “Que o seu sacrifício, como os de outros padres mortos por fidelidade ao ministério, seja semente de paz e de vida cristã”, afirmou.