D. Alexandre Palma lembra linhas da caminhada cristã durante homilia

O Bispo auxiliar de Lisboa, D. Alexandre Palma, recorreu à mensagem das leituras deste domingo para lembrar aquelas que são algumas das linhas da caminhada cristã.

"Da inércia para o seguimento. Do grito para a escuta. Do perdão para a comunhão. Do medo à coragem. Da própria vontade à vontade de Deus. Do pedir ao dar, ao dar-se", é a mensagem deixada durante a homilia, numa missa celebrada na Igreja do Santo Condestável, em Campo de Ourique, em Lisboa, transmitida pela RTP.