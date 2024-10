Veja o documento final do Sínodo aprovado por larga maioria

O documento final do Sínodo aprovado este sábado é muito extenso, está dividido em cinco partes e tem 155 parágrafos.

Entre os 360 votantes, contam-se 264 cardeais e bispos e os restantes 96 são sacerdotes, religiosos e leigos, homens e mulheres. A quase totalidade dos parágrafos foi aprovada com larga maioria.

Houve, no entanto, alguns pontos que receberam votos contra. O mais significativo é o número 60 (com 258 votos a favor e 60 votos contra), relacionado com o papel da mulher na igreja, onde se lê que “não há razões que impedem as mulheres de assumir papéis de guia na Igreja” e que “a questão do acesso das mulheres ao ministério diaconal permanece em aberto”.