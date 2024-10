Bispo do Porto sobre o Sínodo: "Não sairemos frustrados"

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, acredita que os resultados do processo sinodal em curso não serão motivo de “frustração”.

Em declarações à Renascença, este sábado, quando se aproxima o final da segunda sessão da Assembleia Sinodal, no Vaticano, D. Manuel Linda sublinha que “o diálogo é a base e a origem de toda a resolução” e afirma que “as questões mais quentes” na Igreja vão continuar a “ser afrontadas”, precisamente através da “escuta e do diálogo”.

“O Sínodo é um processo de diálogo”, reforça o bispo do Porto, lembrando que o Papa sempre disse que se trata de " um processo e de uma forma de se estar na Igreja”, pelo que os resultados que vierem a ser obtidos não serão causa de desilusão.

“Como o Papa tem dito desde sempre o Sínodo é um processo. É uma forma de estarmos na Igreja, escutando e dialogando. Estamos perante a abertura de um processo de diálogo que nunca terminará”, acrescenta.

"Aqueles que esperavam que o Sínodo fosse uma espécie de Assembleia para fazer votações estavam enganados."

Nesta declarações à Renascença, à margem do Fórum Ecuménico Jovem, que decorreu o Porto, o D. Manuel Linda reforçou a ideia de que “os vários problemas e os temas mais quentes” aerão abordados com a ajuda “da inspiração do Espirito Santo na Igreja e a compreensão mais intimida das pessoas”.