Patriarca de Lisboa convoca diocesanos para abertura do Jubileu

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, escreveu uma carta aos seus diocesanos a convocar para a abertura do Jubileu 2025, no dia 29 de dezembro.

“O Jubileu 2025 foi convocado pelo Papa Francisco sob a égide do tema ‘Peregrinos de Esperança’. Este tema é particularmente pertinente para a época que vivemos”, assinala o prelado.

O Ano Santo vai ter início no Vaticano na Noite de Natal, quando o Papa Francisco abrir a Porta Santa, na Basílica de São Pedro. Por indicação do Papa, no dia 29 de dezembro em todas as dioceses do mundo terá lugar uma eucaristia, presidida pelo bispo diocesano, para a abertura do Ano Jubilar.

No documento publicado no site do Patriarcado de Lisboa, D. Rui Valério indica que “no início do próximo Advento” publicará “uma carta com alguns elementos que me parecem oportunos para este momento da nossa Igreja Diocesana e para percorrermos ao longo do próximo ano um caminho de renovação cristã, individual e eclesial, de aprofundamento da vida teologal”.

Na mensagem à Igreja de Lisboa, o patriarca convoca “todos e cada um a participar na celebração Eucarística na Sé Patriarcal, na Festa da Sagrada Família, domingo, 29 de dezembro, às 17 horas”.

“Esta celebração será precedida de uma procissão a partir da Igreja de São Domingos, que todos somos convidados a integrar, a partir das 15 horas, dirigindo-se para a Sé, cantando, rezando e meditando”, acrescenta.

D. Rui Valério lembra que cada Ano Jubilar “é oportunidade de celebrar de forma renovada e mais profunda a proximidade de Deus a cada homem e mulher”.

“A esperança não engana (Rm 5, 5): nos momentos de trevas, de dificuldades e de sofrimento, nunca duvidemos que Jesus Cristo está connosco e nunca nos abandona. Deixemo-nos envolver por esta certeza e de a vivermos em cada dia da nossa vida”, pede o patriarca.