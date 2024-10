Patriarca de Lisboa acompanha com "consternação" fenómenos de violência na Grande Lisboa

O Patriarca de Lisboa afirmou esta quinta-feira estar a acompanhar com “consternação” os episódios de “violência e conflito em zonas periféricas da cidade de Lisboa”.

Numa nota enviada à Renascença, D. Rui Valério diz “lamentar profundamente a perda de uma vida e vários feridos que deles resultaram”, rezando “por todos os envolvidos nestes acontecimentos”

A violência nunca é o caminho para uma sociedade justa e feliz

O Patriarca evoca também as palavras de Jesus: "Deixo-vos a paz; dou-vos a minha paz" (Jo 14, 27) e “convida todos a acolher a paz e a gravar no coração que a violência nunca é o caminho para uma sociedade justa e feliz”.

O prelado de Lisboa lembra, ainda, que “Portugal é profundamente marcado pela experiência da emigração e que isso fez com que seja um país perito na arte de acolher com humanismo todas as pessoas. Por isso, os fenómenos de violência são estranhos e esdrúxulos em relação ao que Portugal foi, é e quer ser”.

Lembrando que “o projeto de sociedade que Jesus inaugura funda-se no reconhecimento da dignidade do outro, o que implica necessariamente o acolhimento”, D. Rui Valério defende que “somos todos constituídos construtores da civilização do amor”.

“Assim sendo, o Patriarca de Lisboa convida a que se encetem caminhos de serenidade e de paz, fundados no diálogo e no respeito mútuo. Apela também a todos para que se busque sempre o bem comum, que visa também a segurança – um bem muito precioso –, para o bom desenvolvimento da sociedade”, conclui a nota.