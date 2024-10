Vaticano. Bispo indonésio renuncia ao cardinalato

O Papa aceitou o pedido de D. Paskalis Bruno Syukur, bispo da diocese indonésia de Bogor, que renunciou ao cardinalato.



O religioso franciscano tinha sido nomes escolhidos pelo Papa para o consistório de dezembro, em que vão ser criados, agora, 20 cardeais.

Segundo nota enviada aos jornalistas, pela sala de imprensa da Santa Sé, o bispo indonésio pediu para não ser criado cardeal, “pelo seu desejo de crescer ainda mais na sua vida sacerdotal, no seu serviço à Igreja e ao povo de Deus”.

Francisco visitou a Indonésia, pela primeira vez, no início de setembro.

D. Paskalis Bruno Syukur é bispo desde 21 de novembro de 2013, depois de ter sido, de 2001 a 2009, provincial da Ordem dos Franciscanos na Indonésia; é padre desde 1991.

O consistório para a criação de novos cardeais vai decorrer a 7 de dezembro, pelas 16h00 de Roma (menos uma em Lisboa), na Basílica de São Pedro.

A lista inclui 19 futuros eleitores, num eventual conclave, e o antigo núncio apostólico D. Angelo Acerbi, com 99 anos de idade.

Já a 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, o Papa e os membros do Colégio Cardinalício celebram a Missa na Basílica do Vaticano, pelas 09h30.

Este será o décimo consistório do atual pontificado, após os realizados a 22 de fevereiro de 2014, 14 de fevereiro de 2015, 19 de novembro de 2016, 28 de junho de 2017, 28 de junho de 2018, 5 de outubro de 2019, 28 de novembro de 2020, 27 de agosto de 2022 e 30 de setembro de 2023.

O Colégio Cardinalício tem atualmente 234 membros (121 eleitores, 113 cardeais com mais de 80 anos), incluindo D. Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa; D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima; D. José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação; e D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, todos criados pelo Papa Francisco.

Aos quatro eleitores num eventual conclave somam-se D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito, criado cardeal por Bento XVI; e D. José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, criado cardeal por São João Paulo II, ambos com mais de 80 anos.

A partir de 8 de dezembro, 110 dos futuros eleitores num eventual conclave terão sido escolhidos pelo Papa Francisco, 24 por Bento XVI e seis por São João Paulo II.

Desde 2013, quando os cardeais eleitores da Europa representavam 56% do total, Francisco tem vindo a alargar as fronteiras das suas escolhas, com uma mudança mais visível no peso específico da África, Ásia e Oceânia – então com 22 cardeais eleitores na soma dos três continentes.

A partir do próximo consistório, a Europa passa a representar cerca de 40% do total, com 58 eleitores (alguns dos quais com responsabilidades eclesiais noutros continentes), a América com 38, a Ásia com 23, África com 17 e a Oceânia com 3.