Papa lamenta "ataques desumanos” na Palestina e estatística de mortes na Ucrânia

O Papa Francisco disse ter recebido na manhã desta quarta-feira dados atualizados de mortos na Ucrânia, tendo aludido a “uma realidade terrível”.

No final da audiência geral, Francisco voltou a pedir a oração de todos pela paz no mundo. "Irmãos e irmãs, rezemos pela paz. Hoje, de manhã cedo, recebi as estatísticas dos mortos na Ucrânia. É terrível. A guerra não perdoa. A guerra é uma derrota desde o início. Rezemos ao Senhor pela paz, para que Ele dê a paz a todos, a todos nós".

O Papa pediu para que não se esqueçam os conflitos em Myanmar, em Israel e na “Palestina, que está a sofrer ataques desumanos”.

“Não esqueçamos todas as nações que estão em guerra”, enfatizou.

O Papa voltou a lamentar que se possa “ganhar com a morte”, lembrando que “o investimento mais rentável é o das fábricas de armas".

"Há um dado, irmãos e irmãs, que nos deve incomodar: o investimento mais rentável, atualmente, é o das fábricas de armas. Ganhar com a morte. Rezemos pela paz, todos juntos”, rematou.