“O sonho de Deus realizou-se e continua”. Mosteiro de Palaçoulo é “beleza silenciosa” e “oásis de paz”

O sonho começou a desenhar-se em 2016, no Mosteiro de Vitorchiano, em Itália. Foi ganhando forma ao longo destes últimos anos e está edificado no lugar do Alacão, em Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro.

O Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja, o primeiro mosteiro trapista em Portugal, ou melhor, uma “aldeia para Deus”, como as monjas gostam de designar o projeto, foi inaugurado esta quarta-feira.

Na homília da eucaristia, o arcebispo metropolita de Braga, que foi bispo de Bragança-Miranda e, por isso, o canal de Deus para a concretização do sonho, começou por recordar o nascimento desta obra e os passos dados até à sua concretização.

As monjas de Vitorchiano sonhavam uma presença efetiva em Portugal, por ocasião do primeiro centenário das aparições em Fátima, mas precisavam de um sinal, isto é, o convite de um bispo. E esse convite foi feito por D. José Cordeiro.

“Damos profundas graças a Deus pelo Seu sonho em concretização aqui e agora. Os sonhos: fazem-nos voar alto; cultivam a esperança; desejam a beleza; tornam reais as coisas impossíveis. Sonhar é a voz do amor”, afirmou o prelado, acrescentando que “o sonho de Deus realizou-se e continua”.

Segundo D. José Cordeiro, “o silêncio e a palavra são caminhos de evangelização” e “Santa Maria Mãe da Igreja é mistério de silêncio”, a sua vida é ritmada «do silêncio ao silêncio, do silêncio à adoração em silêncio transformante» (Berulle).

Assinalando que “vivemos num tempo delicado e de aridez espiritual”, D. José afirmou que “este mosteiro trapista é um apelo permanente à dimensão contemplativa da vida cristã”.