Morreu padre peruano Gustavo Gutiérrez, nome forte da Teologia da Libertação

A congregação dominicana do Peru anunciou nas suas redes sociais a morte de Gustavo Gutiérrez.

"Partiu para a casa do Pai”, indica a congregação, acrescentando que os restos mortais de Gutiérrez serão sepultados numa das salas do convento de Santo Domingo, construído em Lima, no século XVI.

Gutiérrez, doutor em teologia pela Universidade Católica de Lyon, publicou em 1971 o livro “Teologia da Libertação. Perspectivas”, que teve um impacto profundo ao propor uma fé através da justiça social centrada nos pobres. No seu livro, o sacerdote indicava que a pobreza “é um estado escandaloso, um atentado à dignidade humana e, portanto, contrário à vontade de Deus”.

O portal de notícias da Globo lembra que “o seu pensamento foi criticado por setores conservadores da América Latina, mas nas décadas de 1960 e 1970 atraiu muitos da região criados no catolicismo e que ficaram indignados com a desigualdade e as ditaduras em que viviam vários países da região”.

Na década de 1980, a Congregação para a Doutrina da Fé, liderada pelo Cardeal Joseph Ratzinger, mais tarde Papa Bento XVI, elogiou a preocupação da Teologia da Libertação com os pobres e a justiça, mas ao mesmo tempo mostrou a sua preocupação com o uso do marxismo para a analisar.