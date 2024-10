Bispo iraquiano em Portugal para recordar invasão islâmica de Ninive

D. Bashar Warda, Bispo de Erbil, vem a Portugal, a convite da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (Fundação AIS), para dizer como tem sido a vida dos cristãos no Iraque após a invasão das terras bíblicas da Planície de Nínive pelo grupo terrorista Daesh, que levou à fuga, em agosto de 2014, de cerca de 100 mil cristãos.

De acordo com a Fundação AIS, o Bispo de Erbil vai estar no nosso país nos dias 25, 26 e 27 deste mês, para “um conjunto de conferências, encontros e momentos de oração”. Entre todos os eventos, a Fundação AIS destaca "a Noite das Testemunhas", que vai decorrer pela primeira vez em Portugal e em que se “procurará dar voz a protagonistas da Igreja que sofre no mundo”.

Nesse encontro, que decorrerá na cidade do Porto, “o Arcebispo de Erbil irá recordar o que tem sido o martírio dos cristãos no Iraque”, diz a Fundação AIS. Vai ser na Igreja dos Redentoristas, no dia 25 de outubro às 21h00.

Significativo, também, é o facto de, em todos os eventos em que D. Bashar Warda vai participar, no Porto, Aveiro e Lisboa, haver uma exposição temporária de objetos religiosos profanados precisamente pelos jihadistas do Daesh durante os anos em que aterrorizaram as terras da Planície de Nínive.

A Invasão de Nínive

Foi, no início de agosto de 2014 que o grupo jihadista do Estado Islâmico assumiu o controlo das terras da Planície de Nínive, no Iraque, provocando uma das maiores fugas de que há memória de uma comunidade religiosa.

Na madrugada de 6 para 7 desse mês, cerca de 100 mil pessoas, na sua esmagadora maioria cristãos, iniciaram um êxodo dramático rumo a Erbil, no chamado Curdistão Iraquiano.

E no período de ocupação dos jihadistas, assistiu-se à destruição de igrejas e capelas e casas de habitação, enquanto as famílias cristãs procuravam sobreviver em campos de deslocados improvisados na região de Erbil.