Pastoral da Juventude retoma festival «For God Shake» para "todos, todos, todos"

O ‘For God Shake Festival’ vai decorrer no Centro de Negócios de Ansião no próximo dia 10 de novembro. Esta II edição - ou a edição 2024, de acordo com Hugo Monteiro, da Equipa de Coordenação do Serviço Diocesano da Juventude - pretende ser “um festival com linguagem jovem onde a música de invocação cristã é rainha”.

O responsável adianta à Renascença que se trata de “um encontro aberto a toda a diocese de Coimbra, tendo como objetivo celebrar em comunhão e entusiasmo o seguir e viver em e com Cristo”. Nestas declarações, Hugo Monteiro lembra que o êxito da primeira edição, aquando dos "dias nas dioceses", por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), criou o embalo necessário à realização deste novo encontro.

Para o responsável, estamos perante “um grande encontro aberto a todos, todos, todos e com uma linguagem juvenil". "E quando falamos de todos; falamos dos jovens nos seus vários carismas: os acólitos, a catequese, os grupos de jovens, os vários movimentos, o escutismo e depois também todos aqueles que fazem caminho com eles”, diz.

“Este «pôr Deus também a abanar» significa também esta vontade de que Deus nos abane de forma entusiasta para celebrarmos a fé que Deus nos dá”, reforça.

Hugo Monteiro afirma que o conceito do ‘For God Shake Festival’ “é o de um verdadeiro encontro em formato de festival”, com palcos, atuações musicais, momentos de congregação e celebrativos.

O festival vai ter três palcos – o Palco Diocese, o Teu Palco e o Palco Encontro – dois pontos de restauração (para compra de bebidas, alimentação e snacks), uma área de piquenique, venda de merchandising do evento e vários WC’s.

‘For God Shake Festival’ vai abrir portas pelas 10h00. O bispo D. Virgílio Antunes preside à Eucaristia pelas 17h00, e o encerramento do evento de 10 de novembro está marcado para as 18h15.

Rejoice: "Um grande encontro nacional para se perceber a dinâmica da fé" dos jovens

Noutro plano, o coordenador do serviço diocesano da juventude de Coimbra, mostra-se muito entusiasmado com a decisão de se tornar o "Rejoice" um grande encontro nacional. Hugo Monteiro diz que este tipo de iniciativas "muita falta fizeram antes da realização da JMJ". Para o responsável, o encontro nacional de jovens do próximo ano, que vai decorrer em Lamego, "vai ajudar a perceber a dinâmica da Igreja", assim como a "dinâmica da fé", dos jovens.