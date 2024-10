Abusos na Igreja. Grupo VITA pede revisão de procedimentos para compensação financeira

O Grupo VITA anunciou esta segunda-feira que propôs à Igreja Católica portuguesa a “revisão de alguns aspetos do regulamento que define os procedimentos para a compensação financeira” das vítimas de abusos sexuais.

O grupo coordenado pela psicóloga Rute Agulhas refere, em comunicado enviado à Renascença, que “aguarda agora a conclusão desse processo”.

"Enquanto aguarda a nova versão do regulamento, o Grupo VITA continua focado no apoio às vítimas através da escuta ativa, acompanhamento e sinalização de todas as situações que lhe são reportadas", sublinha o comunicado.



O Grupo VITA adianta que, até ao momento, foi contactado por 112 vítimas de violência sexual no contexto da Igreja Católica portuguesa.

"Destas, 26 estão a beneficiar de um processo de acompanhamento psicológico regular, sendo que 51 solicitaram uma compensação financeira", adianta.