Salesianos abrem campanha de angariação de fundos para o Líbano

Os Salesianos lançaram uma campanha de ajuda humanitária para o Líbano, que tem como objetivo dar “uma resposta imediata a mais de 100 deslocados, incluindo 48 crianças”, com 64.929,60 euros.

Em entrevista à Renascença o padre Provincial dos Salesianos de Portugal e Cabo Verde, Padre Tarcísio Morais, diz que a casa da congregação de El Hossoun no Líbano está a acolher pessoas de todos os credos que tiveram de fugir das suas casas.



Em comunicado, os Salesianos de Portugal dizem que o Líbano enfrenta o seu pior cenário de guerra desde 2006, com consequências devastadoras para a população civil. "Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas internamente, sem acesso a bens essenciais como comida, abrigo e cuidados médicos. Assim, cada donativo da angariação de fundos da Missão Dom Bosco, pode fazer uma diferença crucial, proporcionando uma segunda oportunidade a estas pessoas que ficaram sem nada. Além de garantir a sua sobrevivência imediata, o apoio também promoverá resiliência e esperança, num contexto de grande sofrimento."

Os quase 65 mil euros destinam-se ao fornecimento de serviços essenciais, como abrigo, alimentação, cuidados médicos e apoio psicossocial. Está ainda prevista a criação de uma equipa de emergência que garantirá a segurança e a proteção dos deslocados que se encontram no Centro de El Hossoun.

De acordo com os Salesianos, a situação no Líbano é "crítica". Por isso mesmo o Padre Provincial pede que “imaginássemos que, de um dia para o outro, todos aqueles que vivem na capital tinham de deslocar-se para outro sítio em Portugal e que nesse sítio alguém vos acolheria de braços abertos. Seria, pois, necessária ajuda para nos dar alimento para curar as nossas feridas, para nos dar acolhimento, para nos dar um sítio onde descansar em segurança. Gostaríamos certamente que nos abrissem os braços e que nos acolhessem. Estes nossos irmãos no Líbano estão a precisar disso. Estão a precisar desta nossa generosidade e capacidade de acolhimento de hospitalidade.”

A campanha está aberta por “tempo indeterminado” e 100% do valor angariado vai diretamente para os salesianos do Líbano que acolhem dezenas de pessoas.

Para contribuir basta clicar aqui