Próximo encontro REJOICE! vai acontecer em Lamego

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

A próxima diocese a receber o REJOICE!, o Encontro Nacional da Juventude, vai ser Lamego, mas ainda sem data prevista.

O anúncio, muito saudado, foi feito no final da Missa que fechou o encontro deste fim de semana, em Lisboa, pelo bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, que é o Presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família, que tutela a Pastoral Juvenil na Conferência Episcopal Portuguesa. “Agradecemos a generosidade da diocese de Lamego em acolher, porque implica sempre disponibilidade para servir os jovens do país inteiro”, disse à Renascença, no final da celebração, D Nuno Almeira, explicando que “não foi anunciado, anda o dia, nem o mês, porque é necessário avaliar muito bem agora o que aconteceu neste encontro, e também conciliar com o Jubileu dos Jovens”, de 2025. Isso será feito já na próxima assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em novembro. “Vai ser assunto a pastoral dos jovens, e certamente que haverá uma definição de quando vai ser o próximo encontro nacional”, assegura. D. Nuno Almeida diz que a reação efusiva dos jovens de Lamego “foi maravilhosa! Mostra que não pode esmorecer o espírito da JMJ”, e este encontro em Lisboa, ao assinalar o primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude, “projeta para o futuro, e para uma pastoral dos jovens, mais humilde, naturalmente, feita mais no dia a dia”, mas que “tem dois remos que fazem avançar, que são os momentos de encontro e cativação dos jovens, e os momentos mais discretos, de aprofundamento da fé em pequenos grupos. E este é o desafio que temos agora: manter o encontro nacional, mas sobretudo multiplicar os grupos de jovens, nas dioceses, nos movimentos, nas ordens religiosas, porque é ai que se faz a experiência do que é viver o Evangelho”.Já no final da cerimónia, à Renascença, o Bispo de Bragança explicou que a data não foi ainda definida para o encontro em Lamego.



Na assembleia plenária dos bispos, em novembro, deverá será nomeado um novo coordenador nacional da Pastoral Juvenil, que “ficará a tempo inteiro. Deixará o trabalho, com uma licença sem vencimento, e passará a abraçar esta causa de forma total, constituindo depois uma equipa de voluntários que levará por diante a pastoral dos jovens”. João Clemente, responsável pelo Serviço de Juventude do Patriarcado de Lisboa, foi um dos organizadores e anfitrião REJOICE!. "Foi muito superior às minhas expectativas. É uma alegria muito grande termos vivido este encontro em Lisboa”, disse à Renascença. Sobre a escolha de Lamego para a próxima edição, diz que “a iniciativa vai ganhar com esta diversidade de lugares onde vai poder acontecer”. De Lisboa, os jovens saem “com alegria, com uma mensagem de esperança, e com uma certeza deste caminho agora, que vai ter uma paragem com o Jubileu em Roma, mas numa lógica de continuidade”.

Rejoice! 2025. Jovens de Lamego ansiosos por “acolher os outros” Da diocese de Lamego vieram ao REJOICE! cerca de 54 jovens. Este sábado, ainda antes de se saber quem tinha vencido o Festival da Canção Cristã, o grupo que concorreu por aquela diocese dizia à Renascença que o que mais queria era “levar o festival para Lamego”. E assim aconteceu. Quem venceu foi o grupo Leiria-Fátima, mas os jovens de Lamego também ficaram a ganhar.

Após o anúncio, os jovens daquela cidade saltaram de alegria. “Muito feliz, vai ser incrível” disse Laura, de 22 anos. “Vai ser muito bom podermos acolher os outros da mesma forma que nos acolheram a nós e promover num espaço muito mais pequeno um festival grande, para também darmos a conhecer a nossa cidade e como vivemos Cristo na nossa cidade”, acrescentou Inês Gonçalves, de 29 anos. Duarte tem 16 anos e admitiu “ser o primeiro lá, desde o primeiro segundo”. “Vai ser um desafio novo, nunca tivemos nada de uma dimensão tão grande em Lamego. Aqui em Lisboa a cidade não parou, mas em Lamego tenho a certeza que irá gente de todo o lado ver”, disse o jovem. Também Beatriz, de 21 anos, está “muito feliz, com muita esperança para tentar trazer a paz ao interior e ao norte do país”.

A chave para a paz começa “dentro de nós” A palavra “paz” foi repetidamente ouvida no Encontro Nacional da Juventude. No final do REJOICE!, à Renascença, Sara, de 23 anos, explicou que para ser um “construtor da paz” é preciso coragem. “Devemos sempre tentar o papel da conversação, devemos sempre apelar à calma, ouvir quem tiver de ser ouvido e apoiar quem tiver de ser apoiado, mas sempre pela paz”, afirmou. Já Dinis, com 16 anos, acredita que a Paz começa “em nós próprios”. “A começar pela educação, sendo simpáticos com os outros, respeitar, pensar antes de dizer as coisas. Se toda a gente fizer o seu papel o mundo torna-se melhor e há mais paz, respeito e harmonia”, sublinhou o jovem. Também para Martim Martins, de 17 anos, “a chave [para a paz] é trabalhar dentro de nós (...) para fazer com que tenhamos paz em nós e nas nossas casas, para que assim, o mundo possa ter paz.”