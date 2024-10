Presidente da Fundação JMJ. A paz "não é só” onde não há guerra, "é fazer o bem”

Uma história de violência doméstica, o caso de uma jovem de Cabo Delgado que há cinco anos enfrenta a guerra e o relato de uma peregrina que estava a ficar cega e se curou na JMJ marcaram as catequeses da manhã deste domingo, que se realizaram no âmbito do Rejoice, o encontro nacional de jovens.

Alexandre Palma lembra que “no mundo bíblico, a paz é uma relação de fraternidade com o povo”.

“ A paz é um dom que se encontra quando se faz um caminho com Deus”, ou seja, “se a resposta que eu procuro tem a escala que só Deus tem, só Ele pode alcançá-la”, explicou.

“No evangelho fala-se de Jesus como ‘príncipe da paz’ não num sentido monárquico, mas no sentido de ser o primeiro. Jesus é o princípio da paz.”

O bispo auxiliar deixou o desafio aos jovens de se tornarem construtores de paz. “O que vais fazer para ser símbolo de paz, construtor da paz?”



Esta catequese sobre o tema da paz começou com as palavras do Papa na missa de envio durante a JMJ: “Não tenham medo. E mais, digo-lhes uma coisa muito bonita, já não sou eu, é o próprio Jesus que olha para vocês, neste momento. Ele está a observar. Ele conhece-vos, conhece o coração de cada um de vós, conhece a vida de cada um de vocês, conhece as alegrias, conhece as tristezas, os sucessos e os fracassos, conhece o vosso coração”