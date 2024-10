Mais de um ano depois da JMJ, que eco têm as palavras do Papa Francisco?

Na primeira semana de agosto de 2023, quando a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) se instalou em Lisboa, durante quase uma semana, D. Rui Valério, então bispo das Forças Armadas, já sabia que seria o próximo Patriarca de Lisboa – a nomeação tornou-se pública uns dias depois da JMJ. Hospedado na zona da Praça de Espanha, juntava-se todos os dias aos jovens que se juntavam na zona, num parque, para rezar.

“Havia aquela preocupação: Como é que agora vamos manter esta chama acesa daqui para a frente? [A jornada] foi um irradiar de luz, de fogo, de entusiasmo, de esperança. Estou recordado que logo nas primeiras semanas e nos primeiros dias, após a minha tomada de posse, era essa a tónica do que eu ia dizendo”, lembra D. Rui Valério.

Dos discursos do Papa, ao longo dos cinco dias em que esteve em Portugal, para se reunir com jovens de todo o mundo, D. Rui Valério revela que as palavras que Francisco dirigiu aos bispos, sacerdotes e religiosos, na oração de vésperas, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

“Interpelou-nos fortemente a lançarmos novamente a rede, a fazermo-nos ao largo. Fez um maravilhoso diagnóstico da Igreja, quando falou de cansaço, sobrecarga de trabalho, mas apontou ao essencial da Igreja hoje: ser momento, ocasião e fator de anúncio do Evangelho. É lançar aquele desafio da missão. É aquela coragem de levarmos uns aos outros aquilo que é o nosso sustento, de consentirmos que os outros possuam e obtenham a mesma luz que nos ilumina que é Cristo”, refere. “Este encontro nos Jerónimos e este alerta para o zelo da missão para mim foi programático. Deu-nos as linhas programáticas que devem orientar e conduzir a Igreja em Portugal no presente e no futuro.”

Olhando para o último ano, o Patriarca de Lisboa, lembra as “inúmeras iniciativas que os jovens têm abraçado, proposto e realizado” desde então. “Temos a realidade dos campos de jovens missionários. Tivemos como nunca uma adesão à missão país. Surgiu, entretanto, outro projeto, o Copos com Fé, que galvaniza e reúne tanta juventude. Nas paróquias, as jornadas foram um momento para reativar muitos grupos de jovens. Em Lisboa, estamos a promover uma experiência missionária de um ano, mas quisemos que resulte de uma experiência a montante de profunda comunhão com Jesus e, portanto, de oração.”

E garante: “A Jornada Mundial da Juventude veio dar-nos uma criatividade para levarmos em frente aquilo que o Papa Francisco nos deixou, por exemplo, na Universidade Católica, quando nos pediu para não sermos administradores de medos, mas promotores e realizadores de sonhos”.