D. Rui Valério: "Para os jovens não há banalização do mal. Há sensibilidade"

“De repente deparamo-nos com uma juventude que não se rendeu ao materialismo , pelo contrário. Sempre que há uma referência a uma situação de guerra, há muita sensibilidade”. E acrescentou: “era bom que as nações - e estou a falar numa dimensão global - escutassem mais os jovens, porque eles são o principal barómetro para compreender o rumo que a humanidade quer assumir”.

“Os jovens manifestaram aqui grande sensibilidade para a dimensão espiritual”. Em declarações aos jornalistas, no final da missa que encerrou o REJOICE! , D. Rui Valério disse que ficou surpreendido, pela positiva, com os participantes no Encontro Nacional de Jovens, sobretudo depois de na vigília da última noite, e em algumas catequeses de domingo de manhã, terem ouvido testemunhos de outros jovens que passaram por situações de guerra e violência.

“A pergunta ‘onde é que devemos começar esta epopeia da transformação, da mudança que queremos no mundo?’ É em nós. É no nosso coração. É transformar, para já os nossos critérios, os nossos padrões de vida, tantas vezes mundanizada. É transformar os nossos sentimentos, os impulsos e instintos. Por isso, antes de ser a cidade, a sociedade, a minha diocese, o meu distrito, o meu território ou escola, o primeiro campo de evangelização para a mudança acontece dentro de mim”.

Na homília da missa de envio que encerrou o REJOICE!, e que se realizou debaixo da pala do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, o patriarca de Lisboa pediu que se mudem os critérios e os padrões de vida, sublinhando que a mudança começa primeiro em cada um.

D. Rui Valério pediu, ainda, aos jovens para colocarem de parte o egoísmo, o orgulho, a prepotência, a superficialidade e a violência, “e aí Cristo acontece. E porque Ele acontece, acontece o meu irmão”.

De acordo com a organização do REJOICE!, estiveram presentes nos dois dias do Encontro Nacional de Jovens cerca de cinco mil participantes de todas as dioceses do país, quatro mil na missa deste domingo.