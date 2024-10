Bispo de Tete. “A democracia está mais no papel do que na prática”

“De facto, para as condições de saúde que tem, para a idade, foi uma viagem muito esgotante, mas com muita alegria, com muita festa, com muito futuro, com muita esperança”, assinala.

D. Diamantino Antunes sublinha também o exemplo de ser missionário do Papa Francisco lembrando o seu esforço por chegar aos quatro cantos do mundo, apontando o exemplo recente da deslocação “à Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura”.

No dia da canonização do padre José Alamano, o bispo de Tete lembra o percurso do fundador da sua congregação, que continua a ter “muito a dizer à missão e fez muito pela missão”.

"O grande problema é que não sabemos quem está por trás desta insurgência. Com quem falar, com quem dialogar e até quando vai continuar esta situação”, lamenta.

Neste Dia Mundial das Missões, em que no Vaticano é canonizado do padre José Alamano, o fundador dos Missionários da Consolata, D. Diamantino Antunes, oriundo da congregação, diz que os vencedores das eleições de 9 de outubro precisam de “ter uma visão de futuro e não governar apenas pensando nos interesses partidários ou de grupo”.

D. Diamantino Antunes afirma que “mesmo com observadores, as eleições em Moçambique” não ficam livres de “suspeitas”, o que provoca sempre “muita tensão e muito conflito”. Ainda assim, o bispo de Tete acredita que o processo eleitoral não irá ser causa de conflitos generalizados, lembrando que as Igrejas e outras organizações alertaram para a necessidade de se respeitar “o bem comum acima dos interesses partidários”.

A visita pastoral dura uma semana. Contando que, de janeiro até abril, não podemos sair por causa das chuvas, praticamente a maior parte do tempo estou em visita às missões, estou em contacto direto com os missionários, com as comunidades, não só para celebrar o Crisma, que é, de facto, também um elemento importante da visita pastoral, mas sobretudo para animar e juntos fazermos a missão.

Sim, estou pouco tempo sentado no Paço, porque a Diocese de Tete tem uma extensão muito grande. São 101 mil quilómetros quadrados, estamos a falar de uma Diocese que tem um território muito superior ao de Portugal continental e insular, com grandes distâncias e com lugares onde as vias de comunicação praticamente não existem. São 41 missões, um território muito vasto e eu assumi o compromisso de visitar metade das missões em cada ano, em visita pastoral.

Boa, boa. São já mais de 25 anos como missionário em Moçambique, primeiro como sacerdote, agora como bispo, sempre missionário, e tem sido uma experiência muito fecunda, uma aprendizagem. Ao mesmo tempo, deu-me a possibilidade de testemunhar a alegria do Evangelho com os nossos irmãos, com os quais temos muito em comum. Estamos longe geograficamente, também culturalmente, mas temos laços históricos e, depois, na Igreja não há fronteiras.

Claro, nós temos de partir da teoria, daquilo que é o magistério da Igreja e daquilo que são as intuições do Conselho Vaticano II, de uma Igreja povo de Deus, comunhão, participação. E, depois, responder. Os textos têm de se encarnar num contexto, devem nascer num contexto e encarnar-se num contexto.

É uma questão debatida no Sínodo, sobretudo relativamente ministério ordenado, e obviamente há diferenças culturais muito significativas. Este discurso tem de ser adaptado quando se fala de África? Em particular, como exemplo concreto, o papel dos catequistas é uma experiência de compromisso laical que é preciso valorizar também noutros locais?

No encontro que tivemos, que foi um encontro, não foi apenas uma coisa protocolar, mas foi um encontro entre pastores, em que cada um de nós pôde apresentar a sua experiência, o Papa também partilhou a sua. Se a Igreja de Moçambique tem algo de ensinar ou partilhar - e tem - é uma experiência de uma Igreja jovem, uma Igreja ministerial, laical, onde a dimensão sinodal está muito forte, como opção, mas também, sobretudo, em resposta a situações históricas que levaram a Igreja a ser entregue nas mãos dos leigos. Eles assumiram protagonismo, sobretudo no tempo pós-independência, do comunismo e, depois, durante a Guerra Civil, mas isso não foi uma medida oportunista. Esta Igreja ministerial de pequenas comunidades continua hoje, apesar de termos mais sacerdotes.

É uma Igreja muito diferente daquela que encontramos na Europa. Há um caminho a fazer no sentido de, como tem pedido o Papa, se deixar de pensar o catolicismo apenas desde um ponto de vista ocidental e acolher a experiência de outras partes do mundo? O atual sínodo pode ajudar nesse esforço?

São os efeitos das alterações climáticas, levando a anos de muita chuva, que causa inundações, que causa problemas, e anos de pouca chuva. Por exemplo, há dois anos choveu imenso, houve inundações. Este ano não choveu. Estamos a falar de um país que é maioritariamente agrícola, as pessoas vivem da agricultura, agricultura de subsistência, e dependem da chuva. Se chove, há abundância e, normalmente, há produção. Se chove pouco ou se chove fora do tempo há, de facto, fome.

Sim, no ano de 2019 fomos afetados pelo ciclone Idai, mas, entretanto, já tivemos outros. É algo cíclico. Aquilo que acontecia no litoral de Moçambique de dez em dez ou de vinte em vinte anos, agora, já se está a tornar quase anual. E não apenas na zona litoral, que é mais afetada pelos ciclones e pelas correntes, mas também o interior.

A situação pastoral que se vive na Europa exige isso hoje, não só porque há menos sacerdotes. Vamos dar lugar, importância e maior responsabilidade aos leigos, mas a vocação própria do batizado é ser missionário, ser testemunha, ser empenhado. A questão é estar em missão e essa missão, de facto, deve ser partilhada e vivida por todos, por todos. Aliás, a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, para este domingo, acentua verdadeiramente essa dimensão de que a missão é de todos, é para todos. “Ide e convidai todos ao banquete."

Moçambique tem estado no centro de atenção mediática, nos últimos anos, por causa do que se passa com os ataques terroristas em Cabo Delgado, no norte do país. Isso foi agora, aliás, referido também nos trabalhos do Sínodo. Teme que uma diminuição da atenção da comunidade internacional possa fragilizar ainda mais estas populações? Quem vive no terreno está protegido?

Bom, já passaram sete anos do início dessa insurgência, é muito tempo, é muito tempo. Esta insurgência tem causado muito sofrimento. Fala-se de cinco mil mortos, milhares e milhares de deslocados, muitos dos quais não puderam ainda voltar para as suas terras e, possivelmente, não voltarão tão depressa. É evidente que as atenções do mundo não estão viradas para aquele contexto social, bélico, estão viradas para outros lugares, sobretudo para a Ucrânia e para o Médio Oriente.

Mas a pergunta é: esteve em algum momento virada para esse conflito a comunidade internacional?

Esteve quando houve ataques contra interesses das multinacionais e onde havia presença de não-moçambicanos. Aí, sim, falou-se deste conflito e ele teve maior repercussão.É o Santo Padre quem, de vez em quando, recorda estes conflitos esquecidos e o Santo Padre tem-no feito em relação a Cabo Delgado, diversas vezes. Está preocupado, não apenas com as palavras, também com ajudas efetivas.

