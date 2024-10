"Sigam em frente". Papa envia mensagem ao Encontro Nacional da Juventude

O Papa pede aos jovens que não se acomodem e “sigam em frente”. O apelo foi deixado numa mensagem aos participantes no Rejoice!, o Encontro Nacional da Juventude que decorre este fim de semana no Parque das Nações, em Lisboa.



“Aos jovens que se vão encontrar em Lisboa para comemorar a Jornada Mundial da Juventude, obrigado por este encontro”, começou por dizer o Santo Padre, numa mensagem vídeo.

"Sigam em frente, a juventude tem de seguir em frente, e vemo-nos depois na Coreia do Sul, na próxima jornada. Obrigado pelo que fizeram. Recordo-vos sempre. Que Deus vos abençoe”, declarou o Papa Francisco.

O primeiro dia do festival Rejoice! terminou este sábado com uma vigília de oração, com testemunhos de uma jovem libanesa, um palestiniano e uma voluntária no campo de refugiados de Lesbos, na Grécia.

As palavras do papa ouvidas no início desta vigília de oração que conta com testemunhos de uma jovem libanesa, um palestiniano e uma voluntária no campo de refugiados de Lesbos...

Antes, a tarde foi de música. Começou com um concerto do DJ padre Guilherme, que acordou a JMJ no ano passado. No final da atuação, elogiou a postura da igreja por se querer aproximar dos jovens.

O festival Rejoice! termina no domingo com uma missa de envio, junto ao Pavilhão de Portugal, em Lisboa.