Padre Tony Neves. ”Quando escrevo estou ali, de corpo e alma”

O livro “Lusofonias. De Roma para o Mundo 2” reúne crónicas que o padre Tony Neves tem escrito a partir da capital italiana, onde atualmente integra o governo geral dos Missionários do Espírito Santo. Publicado em julho, em Portugal, o livro foi apresentado em Roma pelo cardeal Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano.

“Foi uma honra enorme, um momento muito bonito e culturalmente muito intenso”, conta o padre Tony sobre a sessão, que decorreu no Salão Nobre da Igreja de Santo António dos Portugueses.

Neste volume estão as crónicas que escreveu desde 2021, sempre com um olhar cristão sobre a atualidade, num projeto que começou há 25 anos.

“Este livro celebra essa data. Há 25 anos que todas as semanas, sem falhar uma única, eu faço uma crónica. E para mim tem sido um exercício muito interessante e muito rico, fazer com que a minha vida também ande ao ritmo do mundo, ao ritmo da Igreja, ao ritmo dos encontros e das viagens que tenho de fazer. Porque o que eu escrevo nas crónicas é aquilo que eu estou a viver nesse momento: se estou no Congo Brazzaville, no meio de povos pigmeus, naturalmente a minha crónica vai ser sobre a experiência que estou a fazer aí. Se estou em São Paulo, numa favela, vou escrever sobre isso. Se eu estou uma semana em Roma e tenho a oportunidade de ir à audiência ou ao Ângelus do Papa, se calhar é sobre isso que vou falar. Ou há um evento, ou alguém ganha um prémio, ou morre, e eu acho que se justifica fazer uma evocação de vida, vai acontecer isso”, explica.

Sacerdote e jornalista, com doutoramento em ciência política, valoriza ter de estar sempre atento à atualidade.

“Para mim é uma riqueza muito grande, porque isto obriga uma atenção constante, mas ao mesmo tempo poder perceber que o mundo é muito plural, muito rico, que acontecem coisas muito bonita. Também acontecem coisas tristes, e as minhas crónicas às vezes também falam disso, mas tento ter um olhar sempre muito voltado para o futuro, ara aquilo que constrói. Tem sido essa a minha maneira de estar na vida, e tento que as crónicas do Lusofonias transmitam esse meu olhar e essa minha experiência de vida”.