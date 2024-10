D. Nuno Brás: "É muito raro encontrarmos uma Igreja fechada em Espanha"

O presidente da Comissão Episcopal da Cultura e Bens Culturais, D. Nuno Brás, alerta, em declarações à Renascença, para a necessidade de as igrejas em Portugal não estarem fechadas.

No dia em que decorrem as primeiras jornadas da Pastoral dos Bens Culturais da Igreja, D. Nuno Brás, que é também bispo do Funchal, diz que há boa relação entre as diferentes instituições ligadas à área, mas defende uma maior abertura de todas as partes nos capítulos da preservação e da divulgação do património.

D. Nuno Brás dá o exemplo do trabalho de qualidade “realizado no Norte de Portugal, com a Rota do Românico, onde se apostou seriamente no restauro, fez-se uma grande publicidade, onde está tudo perfeitamente assinalado, mas, quando chegamos às Igrejas, estão todas fechadas”.

“Não creio que seja por aí que uma Câmara Municipal, uma autarquia veja as suas contas colocadas em causa. Já que fazemos a publicidade da Rota do Românico - e bem -, já que restauramos - e bem - as Igrejas da Rota do Românico, então, vamos pô-las abertas para que os turistas e todos os outros possam disfrutar”, acrescenta.