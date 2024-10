Catequistas de todo o país reúnem-se em Fátima este fim de semana

Mais de um milhar de catequistas de todo o país vão reunir-se em Fátima para as Jornadas Nacionais de Catequistas sob o mote “Os Alicerces da Vida Cristã - O Itinerário e os Sacramentos”.

Organizada pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), a iniciativa faz parte do caminho de receção e divulgação do novo Itinerário para a Catequese, editado pela Conferência Episcopal Portuguesa em 2022, e quer “reunir a todos”.

“Como dizia o Papa Francisco em Fátima - acerca da Capelinha - também as JNC ‘não têm portas’, e temos lugar para todos e para todas! O Espírito é dado a todos(as)sem medida”, explica a irmã Arminda, coordenadora do Departamento da Catequese no SNEC.

Após alguns anos em que os catequistas se reuniram na sala do Bom Pastor, no Centro Paulo VI, o encontro deste ano vai realizar-se no grande auditório o que permite reunir “um maior número de catequistas”.

Segundo a religiosa, o tema do ano é “um dom para os catequistas e para as nossas comunidades” e vai ajudar “a fazer e viver a comunhão”.

“Estamos em sínodo e em Portugal as JNC prometem ser também um espaço de sinodalidade”, assinala, apontando que os catequistas vão ter oportunidade de “aprofundar o conhecimento sobre os sacramentos da iniciação cristã que são, para todos os efeitos, os alicerces, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém de pé, que nos faz caminhar”.

A responsável observa ainda que as JNC são um momento em que os catequistas podem “alimentar fé” e aprofundar, “em comunidade a certeza de que quem os leva na mão é o Senhor”.

“Hoje somos nós, os apóstolos e os evangelizadores, e o Senhor conta connosco, com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca, com os nossos olhos, para que todos possam fazer esta experiência, do que é ver, ouvir, escutar, tocar, para poder anunciar e viver deste amor que o Senhor revela e comunica a cada um de nós”, completa.

A abertura dos trabalhos vai estar a cargo de D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), a partir das 10h00 de sábado.

De seguida, o monsenhor Valentino Bulgarelli, diretor do Ufficio Catechistico Nazionale (UCN) da Itália, vai abordar a “A Revelação e a transmissão da fé: os alicerces bíblicos do acreditar”

Após o intervalo da manhã o padre Mário Sousa, biblista e coordenador da Comissão da Tradução da Bíblia, da Diocese do Algarve vai refletir com os catequistas sobre “Os sinais salvíficos da fé: o encontro com Cristo, na comunidade e pela comunidade”.

A tarde começa com a conferência “Cristo em ti - Celebração mistagógica com elementos catequéticos dos vários sacramentos” pelo padre Rui Ruivo, da Diocese de Leiria-Fátima, a que se segue a reflexão de Isabel Varanda, docente da Universidade Católica Portuguesa, sobre “O encontro com a beleza e com o Deus que nos habita: Ser sacramento com e para os outros ou a vivência da caridade”.

O dia termina com a recitação do Rosário e Procissão das velas na Capelinha das Aparições.

Já no domingo os trabalhos têm início com a conferência “O novo itinerário da Catequese e os Sacramentos” onde se vão apresentar “os novos materiais catequéticos”. A apresentação vai estar a cargo do padre José Henrique Pedrosa, da catequese de Leiria-Fátima, do padre Tiago Neto, da catequese de Lisboa e do padre Rui Alberto, sdb, da Salesianos Editora.

As Jornadas Nacionais de Catequistas culminam com a celebração da eucaristia, presidida por D. António Augusto Azevedo, presidente da CEECDF, na Basílica da Santíssima Trindade.