Vaticano. Número de católicos aumentou 36% em 25 anos

O número de católicos no mundo aumentou 36% entre 1998 e 2022, atingindo os 1,38 mil milhões de pessoas, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Fides, a agência do Vaticano especializada na informação missionária.

O estudo, enviado à Agência ECCLESIA, refere que a percentagem de católicos na população global se tem mantido estável, acima dos 17%, sendo atualmente de 17,7% (17,4% em 1998).

“Enquanto a população católica aumenta, a administração do sacramento do Batismo diminuiu a nível mundial. Passou de 17 932 891 batismos administrados em 1998 para 13 327 037 em 2022”, acrescenta a nota.

Relativamente ao número de sacerdotes, os dados disponíveis dos últimos 25 anos regista um ligeiro aumento de 404 628 para 407 730; a maior quebra registada é no número total de religiosas, que passaram de 814 779 para 559 228, menos 31,3%.

“Ao contrário do dossier clássico, os dados considerados no apêndice não entram nos pormenores de cada continente, mas limitam-se a traçar, através de números, o quadro geral a nível planetário”, assinala a agência de notícias.

Estes dados são divulgados por ocasião do 98.º Dia Mundial das Missões, que se celebra no próximo domingo, e têm como base o último Anuário Estatístico da Igreja, atualizado até 31 de dezembro de 2022 – data em que os católicos eram 1 389 573 milhões, um aumento global de 13,7 milhões em relação ao ano anterior, cerca de 1%.

Segundo a Fides, a Europa é o único continente a registar uma diminuição do número de católicos no último ano (menos 474 mil), em contraste com o crescimento na África (+7,2 milhões) e na América (5,9 milhões), seguem-se a Ásia (+889 mil) e a Oceânia (+123 mil).

Ainda segundo o último inquérito anual, os diáconos permanentes no mundo continuam a aumentar (+974), sendo 50 159 nos cinco continentes.

No domínio da educação e da formação, a Igreja apoia 74 322 jardins de infância em todo o mundo, frequentados por 7,6 milhões de crianças; 102 189 escolas primárias para 35,7 milhões de alunos; 50 851 escolas secundárias para 20,5 milhões de estudantes, além de mais de 3 milhões de alunos universitários.

Há um total de 102 409 instituições de saúde, de caridade e de assistência social geridas pela Igreja no mundo.