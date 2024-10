Enviado do Papa visita Rússia para alcançar a "tão esperada paz" na Ucrânia

Seguiu-se uma visita à Rússia, de 28 a 30 de junho de 2023, com o “objetivo principal e encorajar gestos de humanidade”, que pudessem “contribuir e favorecer uma solução para a trágica situação” no momento.

O Papa Francisco nomeou em 2023 o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, como enviado à Ucrânia em missão de paz, tendo realizado a primeira visita a Kiev nos dias 5 e 6 de junho do ano passado, onde se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, autoridades e vítimas da guerra.

“O cardeal Matteo Zuppi iniciou hoje [segunda-feira] uma nova visita a Moscovo, no âmbito da missão que lhe foi confiada pelo Papa Francisco no ano passado, para se encontrar com as autoridades e avaliar novos esforços para favorecer o reagrupamento familiar das crianças ucranianas e a troca de prisioneiros, com vista a alcançar a tão esperada paz”, disse o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, no início desta quarta-feira, informa o portal Vatican News .

O cardeal Matteo Zuppi iniciou esta segunda-feira uma visita a Moscovo, na Rússia, no âmbito da missão para a paz na Ucrânia, confirmou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Nesta visita, o cardeal Matteo Zuppi reuniu-se com Yuri Ushakov, assessor do presidente russo para assuntos de política externa, e Maria Lvova-Belova, Comissária do presidente para os Direitos das Crianças.



Além disso, o enviado do Papa esteve com o patriarca Cirilo, líder da Igreja Ortodoxa da Rússia, numa viagem que contou com celebrações dedicadas à comunidade católica.

Em julho de 2023, o Papa enviou o cardeal Matteo Zuppi a Washington, nos Estados Unidos, onde esteve de 17 a 19 daquele mês e se encontrou com o presidente do país, Joe Biden, a quem entregou uma carta do Papa Francisco.

Mais tarde, em setembro do mesmo ano, o cardeal Matteo Zuppi visitou Pequim, na China, tendo reunido com o representante especial da China para os assuntos eurasiáticos, Li Hui.