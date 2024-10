Morreu Casimiro Rosa

Casimiro Rosa, produtor de transmissões religiosas, nomeadamente da Missa ao domingo na TVI, desde 1993, morreu no domingo, segundo confirmou a Agência ECCLESIA junto da família.

Colaborador da TVI desde a sua fundação, em 1993, Casimiro Rosa foi produtor da programação religiosa da estação, nomeadamente a transmissão da Missa ao domingo, do ângelus a partir de Roma e do programa “Oitavo Dia”, da autoria do padre António Rego.

Casimiro Rosa começou na rádio, primeiro como paquete na Emissora Nacional, depois na RDP e na Renascença e, quando iniciou o projeto da TVI, acompanhou o António Rego, então diretor de informação e coordenador da programação religiosa.

Num artigo de opinião publicado na Agência ECCLESIA por ocasião da Páscoa deste ano de 2024, Paulo Rocha refere-se a Casimiro Rosa como uma pessoa que “desde sempre esteve nos bastidores” e a quem comunicação social e a Igreja em Portugal devem uma palavra de “gratidão”.

“Em tempos de fim de mandato, muito longo sem dúvida, gratidão é a palavra primeira que deve ser dirigida a quem viveu para fazer chegar aos ouvintes e aos telespectadores as celebrações dominicais em tantas paróquias, de Norte a Sul do país, partilhando com todos os públicos experiências de comunidades crentes”, afirma.

No artigo, Paulo Rocha, que trabalhou com Casimiro Rosa durante os primeiros anos da TVI, recorda o trabalho de “gerir competências bem distintas, como são as televisivas e as litúrgicas”, levadas a cabo pelo produtor da TVI.

“O trabalho do Casimiro Rosa fica na história de Igreja em Portugal”, afirma.