“Rainha da paz, silenciai as armas que geram a morte!”, pediu o cardeal Steiner em Fátima

“Imploremos a paz! Diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a paz”. O pedido formulado pelo cardeal D. Leonardo Steiner ecoou no Santuário de Fátima, repleto de peregrinos. "Peçamos à Rainha da Paz que converta, transforme o coração dos que alimentam o ódio, a vingança, a destruição, a morte, e se instaure a fraternidade, a irmandade.”



O arcebispo de Manaus citou uma frase da Aparição de 13 de outubro de 1917 (“A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas”) para reforçar o seu pedido à Virgem de Fátima: “silenciai as armas que geram a morte, extingui a violência no coração humano; concedei o dom da paz; tocai os corações e as mentes dos governantes para trilharem as sendas da fraternidade, da paz”, disse na homilia.

O cardeal brasileiro reforçou o seu pedido, citando as palavras que o Santo Padre proferiu na oração pela paz, do passado dia 6 de outubro.

“Aqui, diante da imagem da Virgem de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, com Papa Francisco, supliquemos: Virgem de Fátima, acolhei o nosso grito! Precisamos do vosso olhar de amor que nos convida a confiar no vosso Filho Jesus. Vós que estais disposta a acolher as nossas mágoas, vinde socorrer-nos nestes tempos subjugados pela injustiça e devastados pelas guerras, enxugai as lágrimas dos rostos sofredores de quem chora a morte dos seus entes queridos, despertai-nos do torpor que obscureceu o nosso caminho e tirai do nosso coração as armas da violência. Para Vós erguemos os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso coração; sob o vosso olhar encontramos refúgio; e ao vosso coração nos confiamos.”

Aos pés da Virgem, D. Leonardo Steiner suplicou também para que os pobres sejam integrados na sociedade, os migrantes acolhidos nas nossas comunidades e rezou pelos indígenas: “que sejam respeitados no seu modo de vida, na sua cultura; as terras dos antepassados, dos ancestrais, sejam a casa, a morada dos nossos irmãos e irmãs indígenas no Brasil”. Pediu ainda que “desapareça a ganância, a destruição, a morte nas terras ancestrais, cesse o desmatamento, termine a pesca predatória, desapareça o garimpo ganancioso, destruidor e predador” e “pela conversão daqueles que iniciam queimadas”.