Que o título de “servidor” ofusque o de “eminência”, pede Papa aos novos cardeais

De olhos postos no próximo Consistório de 8 de dezembro, o Santo Padre escreveu uma carta aos 21 novos cardeais nomeados no passado domingo, com alguns conselhos para o exercício da sua missão. Nesta carta, o Papa cita um poeta do seu país, Francisco Luís Bernardes, para propor aos futuros purpurados três atitudes: “olhos altos, mãos juntas, pés descalços”.

Olhos altos, “para poderes olhar mais longe e amar mais universalmente e com maior intensidade”, escreve Francisco.

Mãos juntas, porque a oração e o anúncio são “o que a Igreja mais necessita para poder apascentar bem o rebanho de Cristo”.

E pés descalços, para tocar “a aspereza da realidade de muitos rincões do mundo, embriagados de dor e sofrimento por causa das guerras, das discriminações, das perseguições, da fome e das numerosas formas de pobreza que exigirão de ti tanta compaixão e misericórdia.”

Francisco agradece a generosidade de cada um e promete que não os esquece na oração, “a fim de que o título de ‘servidor’ (diácono) ofusque cada vez mais o de ‘eminência’”.