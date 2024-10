Protocolo entre Santuário e Universidade Católica cria Cátedra Estudos de Fátima

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, anunciou a assinatura, na próxima segunda-feira, de um protocolo de cooperação com a Universidade Católica Portuguesa. A colaboração regular desta universidade com o Santuário, já existe e tem como objetivo o tratamento da documentação, em ordem à sua publicação, a organização de congressos que aprofundam as várias dimensões da mensagem de Fátima, bem como a publicação da Documentação importante sobre Fátima.

“Entendemos, agora, avançar para um novo protocolo, que possa potenciar e formalizar esta fecunda colaboração entre o Santuário e a UCP, no âmbito das respetivas atividades e fins específicos, dando continuidade à longa e diversificada colaboração entre ambas as instituições, que têm vindo a trabalhar juntas em diversas iniciativas e projetos, com particular relevo nas áreas da teologia, da história e do património”, disse o reitor.

Um dos aspetos mais relevantes deste protocolo será a criação de uma “Cátedra Estudos de Fátima: Religião e Sociedade”, cuja direção será paritariamente partilhada entre a UCP e o Santuário e a partir da qual se desenvolverão projetos sobre Fátima.

O novo protocolo prevê também a promoção de um curso em formato e-learning sobre Fátima, com o objetivo de promover a leitura científica do fenómeno, atingindo formandos à escala internacional; bem como a promoção de uma Summer School internacional sobre Fátima, a realizar no Santuário. As duas instituições acordam ainda na instituição de um “Prémio Internacional Santuário de Fátima/Universidade Católica Portuguesa” a atribuir em cada ano, abrangendo vários graus de ensino (Doutoramento e Mestrados) nos domínios científicos das Ciências Sociais e das Humanidades.

O protocolo vai ser assinado na sede da Universidade Católica, em Lisboa, no Auditório Santuário de Fátima, às 17h30, de segunda-feira, 14 de outubro. Nessa ocasião, será proferida a Conferência “Guerra e Paz no Século e na Mensagem de Fátima”, por José Miguel Sardica, historiador e docente da UCP.

Custódia Irlandesa

Nesta peregrinação internacional de outubro vai ser usada a chamada “Custódia Irlandesa”, para assinalar os 75 anos da oferta desta peça ao Santuário de Fátima pelos católicos irlandeses. Executada em 1949, esta Custódia foi encomendada pelo casal Conroy em 1948, com o fim de cumprir uma promessa a Nossa Senhora de Fátima. Para a sua concretização, este casal promoveu uma coleta para a qual contribuíram inúmeros católicos de toda a Irlanda. A generosidade dos irlandeses foi de tal ordem que a peça deixou de ser uma oferta pessoal para passar a corporizar uma oferta dos católicos da Irlanda. A custódia foi oferecida ao Santuário de Fátima em 7 de outubro de 1949, por ocasião de uma peregrinação a este Santuário e passou a simbolizar, em Fátima, o amor que os irlandeses têm à Mãe de Deus.

A Custódia Irlandesa integra a exposição permanente do Museu do Santuário de Fátima e amanhã, para assinalar os 75 anos da sua oferta ao Santuário, será usada na missa da peregrinação, para a exposição do Santíssimo Sacramento e para a bênção aos doentes.