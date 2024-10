Milhares de peregrinos esperados em Fátima neste fim de semana

Milhares de peregrinos são esperados este fim-de semana em Fátima, para a última grande peregrinação do ano ao santuário, cujas cerimónias são presididas pelo arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner.

As cerimónias começam às 21h30 deste sábado, e, com recitação do terço na Capelinha das Aparições, seguida de procissão das velas e celebração da palavra.

A partir da meia-noite decorrerá uma vigília de oração, com os peregrinos a serem chamados para o terço às 09h30 de domingo e, a partir das 10h00, para a procissão para o altar, missa, bênção dos doentes e procissão do adeus.

Segundo informações do Santuário de Fátima, 173 grupos organizados de peregrinos estão já inscritos para participar nas celebrações deste fim de semana, provenientes de mais de 30 países.

Numa mensagem divulgada na página do Santuário de Fátima, o reitor, padre Carlos Cabecinhas, convoca os peregrinos, num momento marcado por conflitos internacionais, que exige orações pela paz, pedindo a "ajuda e proteção de Nossa Senhora".

"Reunimo-nos para pedir a ajuda e proteção de Nossa Senhora, concretamente nesta situação em que vivemos, uma situação que exige que rezemos pela paz, uma situação que nos leva a rezar pela Igreja em sínodo, uma situação que nos leva a pôr nas mãos de Maria tudo aquilo que nos ocupa e preocupa", diz o sacerdote na mensagem em que apela à participação na peregrinação que hoje começa e que evoca os 107 anos da sexta aparição na Cova da Iria.

Esta aparição ficou marcada pelo chamado "milagre do Sol".