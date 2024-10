A divisão dos cristãos é um escândalo vergonhoso, diz o Papa

O Papa exprimiu esta sexta-feira “vergonha pelo escândalo da divisão dos cristãos” e “pelo escândalo de não testemunharmos juntos o Senhor Jesus”.

Num encontro ecuménico de oração, com os participantes do Sínodo, onde se incluem alguns não católicos, representantes de outras denominações cristãs, Francisco quis assinalar esta celebração, no aniversário do Concílio Vaticano II (11 de outubro de 1962).

“Neste dia, em que recordamos a abertura do Concílio Vaticano II, que marcou a entrada oficial da Igreja Católica no movimento ecuménico, estamos reunidos com os Delegados fraternos, com os nossos irmãos e irmãs das outras Igrejas”, sublinhou o Santo Padre, nesta celebração num recinto exterior à Basílica de São Pedro.

No texto da homilia, Francisco sublinhou que a unidade dos cristãos e a sinodalidade estão ligadas e que este caminho deve ser percorrido com todos os cristãos, pois “não se trata tanto de construir algo, mas sim de acolher e fazer frutificar o dom que já recebemos”.

Apesar de não o ter lido, o texto foi distribuído aos jornalistas e publicado pelo Vaticano. Nele se refere que este Sínodo “é uma oportunidade para melhorar e ultrapassar os muros que ainda persistem entre nós”. Francisco pede a todos para se concentrarem “no chão comum do mesmo Batismo” porque “o mundo precisa de um testemunho comum, precisa que sejamos fiéis à nossa missão comum”.

E como o movimento ecuménico nasceu do desejo dos cristãos darem testemunho juntos - “na companhia uns dos outros, e não uns contra os outros” - o Papa invocou, não só a memória dos primeiros mártires romanos, como os que “hoje, em muitas partes do mundo, cristãos de diferentes tradições dão juntos a vida por causa da fé em Jesus Cristo, vivendo o ecumenismo do sangue”. Um testemunho que “é mais forte do que qualquer palavra, porque a unidade vem da Cruz do Senhor”.